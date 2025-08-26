জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জেলা কলেজ মনিটরিং সেলের কার্যক্রম শুরু

ঢাকাপ্রতিদিন প্রতিবেদক : উচ্চশিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ পর্যায়ে সমস্যা চিহ্নিত ও সমাধানের উদ্যোগ নিয়েছে। এর অংশ হিসেবে জেলা কলেজ মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন সেল গঠন করা হয়েছে। মুন্সিগঞ্জ জেলায় প্রথম মতবিনিময় সভার মধ্য দিয়ে এ কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
এ উপলক্ষ্যে মুন্সিগঞ্জ জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আজ সোমবার অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এ এস এম আমানুল্লাহ বলেন, কলেজ শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, প্রশাসন, সাংবাদিক, আইনজীবী ও ব্যবসায়ীসহ সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলোচনা করে কলেজের সমস্যা চিহ্নিত ও সমাধানের উদ্যোগ নেবে এই সেল।
তিনি জানান, শিক্ষার্থীদের ক্লাসে উপস্থিতি নিশ্চিত করা, শারীরিক-মানসিক সুস্থতা বজায় রাখা, দেশপ্রেম ও নৈতিক-মানবিক মূল্যবোধের শিক্ষা প্রদান এবং নিয়মিত পাঠদান নিশ্চিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কাজ করছে।
মুন্সিগঞ্জ জেলা প্রশাসক ফাতেমা তুল জান্নাতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আজাদ খান, সরকারি হরগঙ্গা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর নাজমুন নাহার, বিক্রমপুর আদর্শ কলেজের অধ্যক্ষ মো. ওয়াহিদুর রহমান খান, আদর্শ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মো. আজিজুল ইসলাম ও পুলিশ সুপার শামসুল আলম সরকার।
সভায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন দপ্তরের পরিচালক মো. সাহাব উদ্দিন আহাম্মদসহ শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সাংবাদিক প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন।
জানা গেছে, জেলার একজন খ্যাতনামা শিক্ষাবিদের নেতৃত্বে ২০ সদস্যের জেলা কলেজ মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন সেল গঠন করা হবে। পর্যায়ক্রমে দেশের সব জেলায় এ সেল গঠিত হবে। মুন্সিগঞ্জ জেলায় প্রথমবারের মতো এর কার্যক্রম শুরু হলো।
