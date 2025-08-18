আজ সোমবার (১৮ আগস্ট) সকালে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে র্যালী আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে।এ উপলক্ষে উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে একটি বর্ণাঢ্য সড়ক র্যালী বের হয়। র্যালিটি উপজেলা পরিষদের সামনে থেকে শুরু করে নরসুন্দা নদের পাড়ে এসে শেষ হয়। পরে নরসুন্দা নদের মাছের পোনা অবমুক্ত করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার সারমিনা সাত্তার। সড়ক র্যালীতে উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা কর্মচারী, মৎস্য চাষী, সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পরে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এক আলোচনা সভায় উপজেলা সিনিয়র মৎস্য অফিসার শাহানা নাজনীন এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার সারমিনা সাত্তার।
এসময় প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন দেশীয় মাছ চাষাবাদ বৃদ্ধি এবং নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে, তিনি আরও বলেন আজকের সংরক্ষণ, আগামীর দিনের উৎপাদন,মৎস্যজীবিদের সর্বদা মৎস্য আইন মেনে চলার জন্য আহ্বান করা হয়। আহরন মজুদ ও সংরণ ব্যাপারে সকলকে আরো সচেতন এবং এগিয়ে আসতে হবে। আলোচনা সভা শেষে সেরা মৎস্য চাষীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।