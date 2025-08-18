সোমবার, ১৮ অগাস্ট ২০২৫, ০৩:৪১ অপরাহ্ন
শিরোনামঃ
শিক্ষার্থীদের হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন দিল ইউসিবি জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২৫ উদ্বোধন করলেন প্রধান উপদেষ্টা খালেদা জিয়ার ৮০তম জন্মবার্ষিকীতে ছাত্রদল নেতার দোয়া মাহফিল ও উপহার বিতরণ বেসরকারি পর্যায়ে আমদানি হচ্ছে ১৫ লাখ মেট্রিক টন চাল-ডাল-চিনি কুড়িগ্রামের উলিপুর উপজেলাধীন পাঁচপীর কেরামতিয়া দ্বি-মুখী আলিম মাদ্রাসায় নবাগত অধ্যক্ষকে ফুল দিয়ে বরণ মাদ্রাসা ও কারিগরি অধিদপ্তরে নতুন মহাপরিচালক নিয়োগ গান শুধু বিনোদন নয়, হৃদয়ের আলো জ্বালাতেই লিখি: সাইফুল বারী মুক্তাগাছায় এই প্রথম মাদ্রাসা শিক্ষকদের আরবী ভাষায় দক্ষতা উন্নয়ন শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা আড়াইশ বছরের ঐতিহ্যবাহী নৌকাবাইচ দেখতে হাজারো মানুষের ভিড় কাপ্তাইয়ে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের শুভ উদ্বোধন নান্দাইলে ইভটিজিং প্রতিরোধে শিক্ষার্থী ও এলাকাবাসীর মানববন্ধন ‘বুঝে গেছি টাকা না থাকলে বউ আমাকে ছেড়ে যাবে, তাই মরে গেলাম’ সাঈদীর ফাঁসির রায়ে মিষ্টি বিতরণকারী সেই আ’লীগ নেতাকে গণপিটুনি যুবকের মরদেহ উদ্ধার, পরিবারের দাবি পরকীয়ার বলি মাঠে ফিরেই মেসির চমক, জয়ের ধারায় মায়ামি বিমানবন্দরে স্বর্ণ পাচার চক্রের ৩ জনকে গ্রেপ্তার গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে একজনের মৃত্যু হাঁসের মাংসের যত উপকারিতা চাঁপাইনবাবগঞ্জে পানিতে ডুবে তিন শিশুর মৃত্যু কবে আসছে সুইফটের ‘দ্য লাইফ অফ আ শোগার্ল’? শেখ হাসিনাসহ তিনজনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ হবে অক্টোবরে : প্রসিকিউটর ছিনতাই করে পলায়ন, তবুও হলো না শেষ রক্ষা দৃষ্টিপাত, কেন চাকায় পেঁচাচ্ছে ওড়না? কেন থেমে যাচ্ছে একেকটি স্বপ্ন? জাবি বিসিএস অফিসার্স ফোরামের সভাপতি সৈয়দ মামুনুল-সম্পাদক রায়হান উদ্দিন গজারিয়ায় হত্যা মামলার আসামি ও তাদের আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ গাজীপুরে ৫৫ পিস ইয়াবাসহ চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী আটক কাপ্তাইয়ে শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে গীতাপাঠ প্রতিযোগিতা এবং  নৃত্যানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত ১০ আর ই ব্যাটালিয়ন কতৃক কাপ্তাইয়ে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান ইন্দুরকানীতে খালেদা জিয়ার জন্মদিনে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত ঝালকাঠিতে হেলে পড়েছে পাঁচতলা ভবন, যেকোনো সময় দুর্ঘটনার শঙ্কা
/ জাতীয়

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২৫ উদ্বোধন করলেন প্রধান উপদেষ্টা

অনলাইন ডেস্ক :
সোমবার, ১৮ আগস্ট, ২০২৫, ১:৫২ অপরাহ্ন

ঢাকাপ্রতিদিন ডেস্ক : প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২৫-এর উদ্বোধন করেছেন।

আজ রাজধানীর আগারগাঁওয়ে চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এর উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য, সরকারের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা, মৎস্যচাষী, উদ্যোক্তা ও গবেষকগণ অংশ নেন।

উদ্বোধনী ভাষণে অধ্যাপক ইউনূস বলেন, ‘মৎস্য খাতের অবদানের জন্য আমাদেরকে প্রকৃতি ও পানির প্রতি সদয় হতে হবে। প্রকৃতি- প্রতিবেশ নষ্ট হলে মাছ উৎপাদন একসময় বন্ধ হয়ে যাবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘পরিবেশ বান্ধব চাষাবাদ ও তরুণ প্রজন্মের অংশগ্রহণে এ খাতকে সমৃদ্ধ করা সম্ভব।’

অধ্যাপক ইউনূস মৎস্য খাতের অপার সম্ভাবনা বিশেষ করে গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের সুযোগকে কাজে লাগানোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টা পুরস্কার বিজয়ীদের হাতে জাতীয় মৎস্য পদক ২০২৫ তুলে দেন।

মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষ্যে দেশব্যাপী প্রদর্শনী, কর্মশালা ও আলোচনা সভার মাধ্যমে চাষাবাদে আধুনিক প্রযুক্তি, মাছের রক্ষণাবেক্ষণ এবং বাজারজাতকরণ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো হবে।

এবারের মৎস্য সপ্তাহের মূল প্রতিপাদ্য-‘অভয়াশ্রম গড়ে তুলি, দেশি মাছে দেশ ভরি’।

মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়েছে, মৎস্য সপ্তাহের মূল লক্ষ্য প্রকৃতির সুরক্ষা, স্থানীয় উৎপাদন বাড়ানো, রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দেশের পুষ্টি নিরাপত্তায় অবদান রাখা।
ঢাকাপ্রতিদিন/এআর


এই বিভাগের আরো খবর
জাবি বিসিএস অফিসার্স ফোরামের সভাপতি সৈয়দ মামুনুল-সম্পাদক রায়হান উদ্দিন
বিসিএস ৩৬তম পুলিশের আহ্বায়ক শফিক, সদস্য সচিব রুবেল
চিকিৎসকদের নিয়ে আসিফ নজরুলের মন্তব্যের প্রতিবাদ ড্যাবের
শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি ও শুভ জন্মাষ্টমী আজ
জিয়ার মাজারে ড্যাবের নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটির শ্রদ্ধাঞ্জলি
ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত আমরা : প্রধান উপদেষ্টা

ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

Slot Online Terpercaya Nomor 1 di Indonesia

Situs slot online gacor terpercaya adalah destinasi mewah bagi pecinta slot gacor. game slot slot gacor adalah tempat yang cocok untuk pecinta slot. Bermain di slot deposit dana adalah jaminan kegembiraan dalam perjudian slot.

Cara Memilih Permainan Slot Gacor

Pilih game rtp live slot dengan rtp (return to player) yang tinggi untuk peluang menang yang lebih baik. Isi dompet anda dengan bonus dan promosi yang menarik, tersedia setiap hari di situs slot gacor . Dengan hadirnya agen slot online terpercaya, bermain slot gacor dengan fitur gratis menjadi lebih mengasyikkan dan menguntungkan. Jangan ragu lagi, segera daftar dan mainkan game slot di slot gacor hari ini Kami menawarkan peluang bermain game slot gacor malam ini terbaik daftar dan raih kemenangan besar bersama kami.

Daftar slot online nggak main-main dalam menyediakan pilihan permainan. Ada ratusan slot dengan tema yang beragam. Dari yang klasik sampe yang paling modern, semuanya ada!
সম্পাদক কর্তৃক ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও বিসমিল্লাহ্‌ প্রিন্টিং প্রেস ২১৯, ফকিরাপুল, মতিঝিল বাণিজ্যক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ। ফোন : 02-55012527, 02-55012528, বার্তা কক্ষ : +8801972-114255, বিজ্ঞাপন : +8801717-703590,  ই-মেইল : dhakaprotidin13@gmail.com
ঢাকা প্রতিদিন © ২০২৫
Designer By : Dhaka Protidin