রবিবার, ২৪ অগাস্ট ২০২৫, ০১:৩৬ পূর্বাহ্ন
শিরোনামঃ
জাপার বি‌ক্ষোভ, বিএনপি-জামায়াতসহ নিবন্ধনহীন দলও সরকারি সুযোগ ভোগ কর‌ছে : জিএম কাদের যাচ্ছেতাই পারফরম্যান্সে শেষ ম্যাচেও হার, আগেরবার রানার্সআপ এবার নবম বন্ধ হচ্ছে ব্যাংকবহির্ভূত ৯ আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সেপ্টেম্বরে প্রক্রিয়া শুরু বিশ্বকাপ ফুটবলের ট্রফি নিজের কাছে রাখতে চাইলেন ট্রাম্প ডাকসু নির্বাচন বাধাগ্রস্ত হলে সবকিছু বলে দেব : ঢাবি ভিসি ফরিদপুরের মধুখালীতে পাকিস্তানি রিভলভার ও গুলি জব্দ বর্ষীয়ান সাংবাদিক আলমগীর মহীউদ্দীন এর মৃত্যুতে বিএফইউজে-ডিইউজে’র শোক ভোলার লালমোহনে চিত্রা হরিণ উদ্বার পাইকগাছা রিপোর্টার্স ইউনিটির কমিটি গঠন উপলক্ষে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত জামালপুর জেলা বিএনপির সম্মেলনে সভাপতি শামীম, সম্পাদক মামুন নবীগঞ্জে রাধাপুর এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ, হাজী কমর উদ্দিন সৃতি পাঠাগার উদ্বোধন মুন্সিগঞ্জে মানববন্ধনে আগতদের উপর ডাকাত দলের নারী সদস্যদের হামলা; উত্তেজনা বন্দরে দুই যুবদল নেতার চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে সিএনজি অটোরিকশা চালকদের থানা ঘেরাও কুড়িগ্রাম চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির নবনির্বাচিত পরিচালক পর্ষদের দায়িত্ব গ্রহণ কুড়িগ্রাম-২ আসনে বিএনপি’র মনোনয়ন প্রত্যাশী সাবেক এমপি আলহাজ্ব উমর ফারুক বাগেরহাট-৪ সংসদীয় আসন বহাল রাখার দাবীতে রবিবার শরণখোলায় সর্বাত্মক হরতালের ডাক প্রকৌশল খাতে বৈষম্যের সার্কাস : বিএসসি ডিগ্রি নাকি আজ অভিশাপ? ঢাকায় রাশিয়ার জাতীয় পতাকা দিবসে গালা কনসার্ট পাকুন্দিয়ার হত্যা মামলার আসামী আটক সিরাজগঞ্জে হাজী সাত্তারের নিজস্ব অর্থায়নে ৪০ জন দুঃস্থ অসহায় নারীদের প্রশিক্ষণ শেষে সেলাই মেশিন বিতরণ নবীনগরে ইউনিয়ন কৃষক দলের দ্বি-বার্ষিক সন্মেলন অনুষ্ঠিত ভাওয়াল গড় ইউনিয়নে বিএনপির কর্মীসভা: ঐক্যের ডাক দিলেন কেন্দ্রীয় নেতা ডা. রফিকুল ইসলাম বাচ্চু ঝালকাঠিতে এক যুবককে গলা কেটে হত্যা নান্দাইল উপজেলা বিএনপি  ও পৌর শাখার দলীয় কার্যালয় শুভ উদ্বোধন বরুমচড়া ইউনিয়নে বিএনপি নেতা নবী হোসেনের মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে বিক্ষোভ স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ভান্ডারিয়ায় ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত তিস্তা নদীতে ভেসে এলো একদিনের নবজাতকের মরদেহ উদ্ধার মুকসুদপুর গণ অধিকার পরিষদের পথসভা অনুষ্ঠিত নদী ভাঙ্গন রোধে টেকসই বেড়ীবাঁধ নির্মাণ ও পাইকগাছা- কয়রা প্রধান সড়ক সংস্কারের দাবিতে মানববন্ধন মুন্সিগঞ্জের মেঘনা নদী থেকে সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের ভাসমান লাশ উদ্ধার
/ রাজনীতি

জাপার বি‌ক্ষোভ, বিএনপি-জামায়াতসহ নিবন্ধনহীন দলও সরকারি সুযোগ ভোগ কর‌ছে : জিএম কাদের

অনলাইন ডেস্ক :
রবিবার, ২৪ আগস্ট, ২০২৫, ১:১৬ পূর্বাহ্ন

ঢাকাপ্রতিদিন প্রতিবেদক : জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের বলেন, “ভজঘটভাবে দেশ চলছে। কেউ নিশ্চিতভাবে বলতে পারছি না, কে দেশ চালাচ্ছে। সরকারের মধ্যে আরেকটি সরকার আছে। সেই সরকারই নাকি দেশ পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সরকারি দলও নাকি অনেকগুলো দাঁড়িয়ে গেছে, সেই দলগু‌লো নাকি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। কোন নিবন্ধন নেই, এমন সরকারি দলের কিছু অংশ সরকারে আছে আর কিছু অংশ বাইরে আছে। সরকা‌রি দলের সকল সুযোগ সুবিধা তারা ভোগ করছে, তাদের বক্তব্য ও বিবৃতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে সরকার গ্রহণ করছে। বিএনপি ও জামায়াতে ইসলাম এই বড় দুইটি দল আছে, যারাও সরকারি দলের মতোই সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে। আরো ছোট ছোট কিছু দল আছে, যারা কোনদিন নির্বাচনই করেননি অথবা নির্বাচিত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন দায়িত্ব পালন করেননি, তারাও কিন্তু সরকারি দলের সুযোগ সুবিধা লাভ করছে।”

শনিবার (২৩ আগস্ট) দ‌লের চেয়ারম‌্যান মোহম্মদ কা‌দে‌রের নেতৃ‌ত্বে রাজধানী‌তে বি‌ক্ষোভ মি‌ছিল ও সমা‌বেশ ক‌রে‌ জাতীয় পা‌র্টি। মি‌ছিলপূর্ব সমা‌বে‌শে জিএম কাদের এসব কথা বলেন।নেতাকর্মীদের নামে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও আটককৃতদের মুক্তির দাবি‌তে শনিবার বিকে‌লে কাকরাই‌লের কেন্দ্রীয় কার্যালয় চত্বর থে‌কে মি‌ছিল ‌বের ক‌রে জাতীয় পা‌র্টি। মি‌ছিল‌টি বিজয়নগর, পল্টন হ‌য়ে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে গি‌য়ে শেষ হয়।

জিএম কা‌দের ব‌লেন, “সরকারি দলের সবাই একজোট হয়ে নির্বাচন করবেন, কিন্তু এর বাইরে যে দলগুলো আছে তারা নির্বাচন করতে পারবে কি পারবে না তা নিয়ে রহস্য আছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এসব দলগুলো কি বাংলাদেশের সব মানুষের প্রতিনিধিত্ব করছে? দেশে কি কোন বিরোধীদল বা বিরোধী কণ্ঠস্বর দরকার নেই? বেশিরভাগ মানুষই কি এই কয়েকটি দলের সমর্থক? সবাই কি এই দলগুলোকেই ভোট দেবে? দেশের দুই তৃতীয়াংশ মানুষ তথা ৬০ থেকে ৭০ ভাগ মানুষ এই সরকারের কর্মকাণ্ডের বিরোধী।”

দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর একমাত্র মুখপাত্র জাতীয় পার্টি মন্তব‌্য ক‌রে দল‌টির চেয়ারম‌্যান ব‌লেন, “জাতীয় পার্টি এ দায়িত্ব পালন করে যাবে। আর এ কারণেই জাতীয় পার্টির ওপর অত্যাচার ও নির্যাতন চলছে। বিগত সরকার জাতীয় পার্টির সাথে যে ষড়যন্ত্র করেছে, এই সরকারও ঠিক সেই ষড়যন্ত্রই করছে। জাতীয় পার্টির নেতাকর্মীদের নামে একের পর এক মিথ্যা মামলা দেওয়া হচ্ছে। শুধু আমাকে নয়, জাতীয় পার্টির অনেক নেতাকর্মীর নামে মামলা দেওয়া হচ্ছে। বাদী, আইনজীবী ও বিচারকও জানে মামলাগুলি মিথ্যা, কিন্তু, মিথ্যা মামলা বন্ধ বা প্রত্যাহার হচ্ছে না।”

“আমাদের সাবেক এমপি গোলাম কিবরিয়া টিপু এবং মোহাম্মদপুরের জাতীয় পার্টি নেতা সেলিম প্রায় ১ বছর ধরে হাজতবাস করছে। তাদের জামিন দেওয়া হচ্ছে না। প্রতিদিন আমাদের নেতাকর্মীদের নামে মিথ্যা মামলা দেওয়া হচ্ছে। কারণ, সরকার জাতীয় পার্টির কণ্ঠরোধ করতে চাচ্ছে।”

বর্তমান সরকার বিরোধী কণ্ঠস্বর সহ্য করতে পারে না মন্তব‌্য ক‌রে জিএম কা‌দের ব‌লেন, “আপনারা নাকি ফ্যাসিবাদ দমন করেছেন, গণতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন? আপনারা তো শেখ হাসিনার মতো একই কাজ করছেন। আমাদের মধ্যে কিছু দালাল শ্রেণির নেতাদের সুযোগ সুবিধা দিয়ে শেখ হাসিনা বিভাজন সৃষ্টি করে, আমাদের ব্ল্যাকমেইল করতে চেয়েছিল। বর্তমান সরকারতো একই কাজ করছেন। মনে রাখবেন দেশের বেশির ভাগ মানুষ এখন সরকারবিরোধী। বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষ জাতীয় পার্টিকেই তাদের কণ্ঠস্বর মনে করছে। বাংলাদেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে আপনাদের পরাজিত করবে।”তিনি বলেন, “আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, যে পতাকা আপনি দিয়েছেন তা যেন শক্ত করে ধরে রাখতে পারি, সেই সক্ষমতা আপনি আমাদের দিন।”

সরকার এক ধরনের রাজনীতি চাচ্ছে অভিযোগ ক‌রে জাপা চেয়ারম‌্যান ব‌লেন, “যেখানে বিরোধী কণ্ঠস্বর থাকবে না, তাহলে শেখ হাসিনা কি দোষ করেছিলেন? শেখ হাসিনা যদি ফ্যাসিবাদ কায়েম করে তাহলে আপনারা কি কায়েম করেছেন? আপনারাও ফ্যাসিবাদ কায়েম করেছেন, বর্তমান সরকার হচ্ছে নব্য ফ্যাসিবাদ।”

এই সরকার নিজস্ব স্টাইলে নির্বাচন করতে চাচ্ছে মন্তব‌্য ক‌রে গোলাম কাদের বলেন, “আমরা মনে করি, এই সরকারের নির্বাচন করার সক্ষমতা নেই। এই সরকার নির্বাচন পরিচালনার জন্য উপযুক্ত নয়। কারণ, এই সরকার প্রশাসন, বিচার বিভাগসহ সকল বিভাগের মনোবল ভেঙে দিয়েছে। অনেককেই মামলা দিয়ে অন্যায়ভাবে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। যে পদগুলো খালি হচ্ছে সেখানে নিজস্ব লোকজন নিয়োগ দিয়ে দলীয়করণ করছে। মনোবলহীন ফোর্স দিয়ে নির্বাচন করা সম্ভব নয়। সঠিক নির্বাচন দেওয়ার ইচ্ছা কি এই সরকারের আছে? অবাধ নির্বাচন করতে চাইলে সবাইকেই নির্বাচনে অংশ নিতে দিতে হবে।”

“যদি, তথাকথিত সরকারি দলগুলোকেই নির্বাচন করতে দেওয়া হয়, তাহলে তো এই সরকার নিরপেক্ষ হলো না। সরকারি দলে যারা আছে, তাদের শুধু পুলিশ নয়, আর্মি দিয়ে প্রটেকশন দেওয়া হচ্ছে। এভাবে কি নিরপেক্ষ নির্বাচন দেওয়া সম্ভব?”

কা‌দের ব‌লেন, “আমরা কোনো সময় ফ্যাসিবাদের দোসর ছিলাম না। আমরা সবসময় জনগণের দল ছিলাম, জনগণের দল থাকব। সরকার পরিবর্তন হলেই আগের সরকারের সবাইকে নির্যাতন করে জেলে পাঠানো হয়, এই কালচার থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।তা নাহলে কেউই স্বাভাবিকভাবে পদত্যাগ করতে পারবে না। কেউ দোষ করলে তাকে স্বাভাবিক পন্থায় আইনের আওতায় আনতে হবে।”

সমা‌বে‌শে বক্তব্য রাখেন জাতীয় পার্টি মহাসচিব ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী, কো-চেয়ারম্যান মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফা, প্রেসিডিয়াম সদস্য মীর আব্দুস সবুর আসুদ, সাইফুদ্দিন আহমেদ মিলন, রেজাউল ইসলাম ভূঁইয়া, আলমগীর সিকদার লোটন, এমরান হোসেন মিয়া, এইচ এম শাহরিয়ার আসিফ, প্রফেসর মহসিনুল ইসলাম হাবুল, চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা মাহমুদুর রহমান মাহমুদ, মেহেরুন্নেসা খান হেনা পন্নি, মোস্তাফিজুর রহমান আকাশ, মো. খলিলুর রহমান খলিল, ভাইস চেয়ারম্যান সালাহ উদ্দিন আহমেদ মুক্তি, আহাদ ইউ চৌধুরী শাহীন প্রমুখ।

উপ‌স্থিত ছি‌লেন দ‌লের ভাইস চেয়ারম্যান হেলাল উদ্দিন, যুগ্ম মহাসচিব সামছুল হক, জুবের আলম খান রবিন, যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম চৌধুরী অর্ণব, তাতী পার্টির সদস্য সচিব মোক্তার হোসেন, ওলামা পার্টির সদস্য সচিব মুফতি ফিরোজ শাহ, কৃষক পার্টির সদস্য সচিব আব্দুস কুদ্দুস মানিক, সাংস্কৃতিক পার্টির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক সুজন, ছাত্র সমাজ এর যুগ্ম আহ্বায়ক নাজমুল রেজা প্রমুখ।

জাতীয় পার্টির সাংগঠনিক সম্পাদক মিজানুর রহমান মিরুর সঞ্চালনায় বিক্ষোভ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন প্রেসিডিয়াম সদস্য শেরীফা কাদের, মনিরুল ইসলাম মিলন, ইকবাল হোসেন তাপস, বীর মুক্তিযোদ্ধা মমতাজ উদদীন, আলহাজ আবু তাহের, আজমল হোসেন লেবু, নুরুন নাহার বেগম, চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা ড. নুরুল আজহার শামীম, প্রফেসর ড. গোলাম মোস্তফা, জাহিদ হাসান, ভাইস চেয়ারম্যান শরিফুল ইসলাম সরু চৌধুরী, আমির উদ্দিন আহমেদ ডালু, এমএ সোবহান, আখতার হোসেন দেওয়ান, আব্দুল হামিদ ভাষানী, হুমায়ুন খান, যুগ্ম মহাসচিব আমির হোসেন ভূঁইয়া, সালাহ উদ্দিন খোকা মোল্লা, শামীম আহমেদ রিজভী, দ্বীন ইসলাম শেখ, হেলাল উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক নির্মল দাস, সাইফুল ইসলাম, আনিস উর রহমান খোকন, কাজী আবুল খায়ের, এমএ হান্নান, মীর সামছুর আলম লিপটন, আজহারুল ইসলাম সরকার, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মাহমুদ আলম, হাফেজ ক্বারী ইসারুহুল্লাহ আসিফ, এলাহান উদ্দিন, যুগ্ম সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য জাকির হোসেন মৃধা, বাহাদুর ইসলাম ইমতিয়াজ, মামুনুর রহিম সুমন, এসএম রহমান পারভেজ, শেখ সারোয়ার, শেখ আবু ওয়াহাব, সমরেশ মণ্ডল মানিক, শেখ হুমায়ুন কবির শাওন, আব্দুর রশিদ, জুবায়ের আহমেদ প্রমুখ।
ঢাকাপ্রতিদিন/এআর


এই বিভাগের আরো খবর
‘জুলাই সনদের সূচনা ও ২,৩,৪ দফা নিয়ে আপত্তি বিএনপির’
মাহিন সরকারকে বহিষ্কার করলো এনসিপি
খালেদা জিয়ার ৮০তম জন্মবার্ষিকীতে ছাত্রদল নেতার দোয়া মাহফিল ও উপহার বিতরণ
বিসিএস ৩৬তম পুলিশের আহ্বায়ক শফিক, সদস্য সচিব রুবেল
জন্মাষ্টমীতে তারেক রহমানের শুভেচ্ছা
আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগে এনসিপির সেই নেতাকে বহিষ্কার

ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

Slot Online Terpercaya Nomor 1 di Indonesia

Situs slot online gacor terpercaya adalah destinasi mewah bagi pecinta slot gacor. game slot slot gacor adalah tempat yang cocok untuk pecinta slot. Bermain di slot deposit dana adalah jaminan kegembiraan dalam perjudian slot.

Cara Memilih Permainan Slot Gacor

Pilih game rtp live slot dengan rtp (return to player) yang tinggi untuk peluang menang yang lebih baik. Isi dompet anda dengan bonus dan promosi yang menarik, tersedia setiap hari di situs slot gacor . Dengan hadirnya agen slot online terpercaya, bermain slot gacor dengan fitur gratis menjadi lebih mengasyikkan dan menguntungkan. Jangan ragu lagi, segera daftar dan mainkan game slot di slot gacor hari ini Kami menawarkan peluang bermain game slot gacor malam ini terbaik daftar dan raih kemenangan besar bersama kami.

Daftar slot online nggak main-main dalam menyediakan pilihan permainan. Ada ratusan slot dengan tema yang beragam. Dari yang klasik sampe yang paling modern, semuanya ada!
সম্পাদক কর্তৃক ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও বিসমিল্লাহ্‌ প্রিন্টিং প্রেস ২১৯, ফকিরাপুল, মতিঝিল বাণিজ্যক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ। ফোন : 02-55012527, 02-55012528, বার্তা কক্ষ : +8801972-114255, বিজ্ঞাপন : +8801717-703590,  ই-মেইল : dhakaprotidin13@gmail.com
ঢাকা প্রতিদিন © ২০২৫
Designer By : Dhaka Protidin