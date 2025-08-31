জাপা অফিসে ফের হামলা

ঢাকাপ্রতিদিন প্রতিবেদক : রাজধানীতে জাতীয় পার্টির কার্যালয়ের সামনে শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাতের সহিংস ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই শনিবার (৩০ আগস্ট) সন্ধ্যার দিকে আবার সেখানে হামলার ঘটনা ঘটেছে। কার্যালয়টিতে ভাঙচুরের পর আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়।
কার্যালয়ের সামনে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য মোতায়েন আছে। তবে কারা হামলাটি করেছে সে বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
ঘটনার বিষয়ে জানতে চাইলে জাতীয় পার্টির মহাসচিব শামীম হায়দার পাটোয়ারী অভিযোগ করেছেন, গণঅধিকার পরিষদের লোকজন এই হামলা চালিয়েছে।
জাতীয় পার্টির অভিযোগ বিষয়ে জানতে চাইলে গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান বলেন, “আমরা আমাদের বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে পুরানা পল্টন, প্রেসক্লাব, মৎস্য ভবন, নয়া পল্টন হয়ে আমাদের দলীয় কার্যালয় গিয়ে শেষ করেছি। আমাদের মিছিল থেকে কোনো হামলা চালানো হয়নি।”
এর আগে শুক্রবার জাপা ও গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীদের মধ্যে কাকরাইলে সংঘর্ষ হয়। পরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর লাঠিপেটায় গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হকসহ বেশ কয়েকজন আহত হন।গত এক বছরে একাধিকবার জাতীয় পার্টির অফিসে হামলার ঘটনা ঘটে।
