জামায়াতে ইসলাম ক্ষমতায় গেলে সব সমাস্যার সমাধান হয়ে যাবে: মিয়া গোলাম পরওয়ার

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, জামায়াতে ইসলামী পাশ করে ক্ষমতায় গেলে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েম হবে। ওয়ান টু তে সব সমাস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এ জন্য জামায়াত মনোনীত প্রার্থী আবুল কালাম আজাদকে ভোট দিতে ভোটারদের প্রতি আহবান জানান তিনি। শনিবার সকালে পাইকগাছা কলেজ মাঠের প্রশাসনিক ভবনের পুর্ব পাশে ছাত্র ও যুব সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি একথা বলেন।
উপজেলা জামায়তের আমির মাওঃ সাঈদুর রহমানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন, খুলনা – ৬ আসনের মনোনীত প্রার্থী কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য মাওঃ আবুল কালাম আজাদ।
কেন্দ্রীয় ছাত্র শিবিরের সেক্রেটারি জেনারেল নুরুল ইসলাম সাদ্দাম, জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির মাওঃ গোলাম সরোয়ার, জেলা সেক্রেটারি মুন্সী মিজানুর রহমান। এ সময় বক্তব্য রাখেন জামায়াত নেতা মাওঃ আমিনুল ইসলাম, আবুজার আল গিফারী, এ্যাড, শাহ আলম, মুন্সী মঈনুল ইসলাম, অমারেশ চন্দ্র মন্ডল, অধ্যাপক মিয়া গোলাম কুদ্দুস ও মাওঃ শফিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠিত সমাবেশে সঞ্চলনায় ছিলেন, উপজেলা সেক্রেটারি মাওঃ আলতাফ হোসেন ও আব্দুল খালেক। বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় মাওঃ আবুল কালাম আজাদ বলেন, পিআর পদ্ধতি ছাড়া বাংলাদেশে কোন ভোট হবেনা।