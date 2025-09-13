জামালপুরে চাঁদা না দেওয়ায় ব্যবসায়ীর বাড়ি ও প্রতিষ্ঠানে হামলা, লুটপাট ও ভাঙচুরের অভিযোগ

জামালপুরের মাদারগঞ্জ উপজেলায় চাঁদা না দেওয়ার কারণে এক ব্যবসায়ীর বাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা, লুটপাট এবং ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে।
১৩ সেপ্টেম্বর শনিবার দুপুরে জামালপুর গেইটপাড় এলাকায় হোটেল রাসেলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ অভিযোগ করেন মাদারগঞ্জ উপজেলা শ্রমিক দলের সিনিয়র সহ-সভাপতি মো. আবু বকর।
সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, স্থানীয় মোস্তাক বাহিনী ও তার সহযোগী অনিকের নেতৃত্বে একটি চক্র তার কাছে চাঁদা দাবি করে। তিনি চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে ওই চক্রটি তার বাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা চালায়। এ সময় তারা তার বাড়ি থেকে প্রায় ১০ লাখ টাকা নগদ অর্থ ও ৫ ভরি সোনা লুট করে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ করেন তিনি।
আবু বকর আরও জানান, হামলাকারীরা তাকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছে। বর্তমানে তিনি ও তার পরিবার মারাত্মক নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। তিনি এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের কাছে জরুরি আইনগত সহায়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন।