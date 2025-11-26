জামালপুরে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষে আহত ৬

জামালপুরের ইসলামপুর উপজেলায় বিএনপির দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় অন্তত ছয়জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে পিয়াস নামে একজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
বুধবার বিকাল ৩টার দিকে ধানের শীষের মনোনয়নপ্রত্যাশী শরিফুল ইসলাম খান ফরহাদের কর্মী-সমর্থকরা তাকে কুলকান্দি গ্রামের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে মলমগঞ্জ বাজারে ফেরার সময় ধানের শীষের মনোনীত প্রার্থী সুলতান মাহমুদ বাবুর লোকজন তাদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এতে ফরহাদ গ্রুপের ছয়জন গুরুতর আহত হন।
এ বিষয়ে ইসলামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আ.স.ম আতিকুর রহমান জানান, সংঘর্ষের খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তিনি বলেন, হতাহতের বিষয়ে তদন্ত চলমান, বিস্তারিত পরে বলা যাবে।
অন্যদিকে মনোনীত প্রার্থী সুলতান মাহমুদ বাবু অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, “আমার কোনো লোক সেখানে যায়নি। যদি কেউ গিয়ে থাকে, প্রমাণ পেলে তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।