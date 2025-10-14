জামালপুরে যুবদলের লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দিতে লিফলেট বিতরণ ও নির্বাচনী গণসংযোগ করেছে জামালপুর জেলা যুবদল।
মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) দুপুরে জেলা যুবদলের সদস্য সচিব সোহেল রানা খানের নেতৃত্বে শহরের বানিয়াবাজার, ডাকপাড়া, মুকুন্দবাড়ি ও পালপাড়া এলাকায় এ কর্মসূচি পালন করা হয়।
লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ কর্মসূচিতে যুবদল ছাড়াও বিএনপি ও এর অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।
এ সময় সোহেল রানা খান আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির প্রতীক ‘ধানের শীষ’-এ ভোট প্রার্থনা করেন।