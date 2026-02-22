জামালপুরে সরকারী জমি দখলকে কেন্দ্র করে উভয় পক্ষের উত্তেজনা

জামালপুরের পাথালিয়ায় জামালপুর-শেরপুর সীমান্তে সরকারী খাস জমি দখলকে কেন্দ্র করে উভয় পক্ষের মাঝে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে।
আজ সকালে দখলকে কেন্দ্র করে উক্ত জমিতে উভয় পক্ষ অবস্থান নেয়। এতে যে কোন সময় বড় ধরনের হতাহতের আশংকা করছেন এলাকাবাসী। এলাকাবাসী জানান, জামালপুর-শেরপুর সীমান্তের পাথালিয়ার চরে সরকারী জমি নিয়ে কৃষক মেরাজুল ইসলাম গং ও চান মিয়া গংদের মাঝে দীর্ঘদিন ধরে কলহ চলে আসছে। এর আগে উক্ত জমির দখল নিয়ে শেরপুর- জামালপুরের ৬ জন নিহত হয়।
প্রায় ১ বছর আগে মিমাংসার স্বার্থে শেরপুর ও জামালপুর প্রশাসন মিলে উক্ত জমির সীমানা নির্ধারণ করে দেন। উক্ত জমিতে উভয় পক্ষের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও সকালে পুনরায় দখল নিতে জান তারা।
বিষয়টি নিয়ে আদালতে মামলা চলমান আছে।