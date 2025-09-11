জামালপুরে স্কুলছাত্রীকে ইভটিজিং: ভ্রাম্যমাণ আদালতে যুবকের ৬ মাসের কারাদণ্ড

জামালপুর সদর উপজেলার কেন্দুয়া এলাকায় এক স্কুলছাত্রীকে ইভটিজিং করার অভিযোগে সজল মিয়া (২১) নামে এক যুবককে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
দণ্ডপ্রাপ্ত সজল মিয়া কেন্দুয়া কালিবাড়ি এলাকার শামীম মিয়ার ছেলে।
আজ বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে জামালপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জিনাত শহীদ পিংকি এই রায় প্রদান করেন। এ সময় উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মুহাম্মদ ছানোয়ার হোসেন, বাংলাদেশ উচ্চ বিদ্যালয়ের এডহক কমিটির সভাপতি রুহুল আমিন মিলন, প্রধান শিক্ষক সুমনুর রহমানসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।
জানা যায়, গত ৯ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ উচ্চ বিদ্যালয়ের তিনজন ছাত্রী সজল মিয়ার বিরুদ্ধে ইভটিজিংয়ের লিখিত অভিযোগ জমা দেন জেলা প্রশাসকের কাছে। অভিযোগের পরও আজ (বৃহস্পতিবার) সকালে ওই ছাত্রীরা পুনরায় তার দ্বারা ইভটিজিংয়ের শিকার হন। পরে স্কুলের শিক্ষার্থী ও এলাকাবাসীর সহায়তায় সজলকে আটক করা হয়।
পরবর্তীতে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে অভিযুক্তকে ৬ মাসের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।