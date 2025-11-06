জামালপুর মেলান্দহে নির্বাচনী প্রচারণার কারণে স্কুল বন্ধ, মনোনয়ন বঞ্চিত নেতার সমাবেশ

জামালপুরের মেলান্দহ উপজেলার বেলতৈল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বেলতৈল উচ্চ বিদ্যালয়ে গত বৃহস্পতিবার ৬ নভেম্বর দুপুরে এক নির্বাচনী প্রচারণা অনুষ্ঠিত হয়। বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী সাদিকুর রহমান সিদ্দিকী শুভ, যিনি জামালপুর-৩ (মেলান্দহ-মাদারগঞ্জ) আসন থেকে ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য মনোনয়ন প্রার্থনা করছেন, তার সমাবেশে উপস্থিত হন স্থানীয় বিএনপি নেতৃবৃন্দ।
মেলান্দহ উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাদিকুর রহমান সিদ্দিকী ওই দিন হেলিকপ্টারযোগে ঢাকা থেকে এসে সমাবেশে যোগ দেন। তবে তার এই নির্বাচনী প্রচারণার কারণে এলাকার দুই বিদ্যালয়ে ক্লাস বন্ধ রাখা হয়।
বেলতৈল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সুমাইয়া জানান,আজ আমাদের স্কুল ৪টা পর্যন্ত ছিল, তবে ক্লাস বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, কারণ এখানে নেতার সমাবেশ হবে। অন্যদিকে, বেলতৈল উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী রাকিব জানান, “আমাদের স্কুল সাধারণত সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত চলে, কিন্তু আজ নেতার সমাবেশের কারণে ক্লাস বন্ধ রাখা হয়েছে।”
এ বিষয়ে বেলতৈল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আলেয়া খাতুন বলেন, নেতা আসবেন এবং মাঠে সমাবেশ হবে বলে মাইকের শব্দের কারণে শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিতে পারছিল না, তাই ক্লাস বন্ধ করা হয়েছে।
বেলতৈল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিজানুর রহমান জানান, সামনে পরীক্ষা, তাই আমরা আজ সকাল সাড়ে ১০টা থেকে ১টা ২০ মিনিট পর্যন্ত ক্লাস নিয়েছি। তবে সমাবেশের কারণে পাঠদান সীমিত করতে হয়েছে।
এই ঘটনা এলাকায় ব্যাপক আলোচনা সৃষ্টি করেছে, বিশেষত বিদ্যালয়গুলোতে পাঠদান কার্যক্রমে বাধার সৃষ্টি হওয়া নিয়ে।