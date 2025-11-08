জামালপুর সদর উপজেলা ও পৌরসভা যৌথ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

জামালপুর সদর উপজেলা ও পৌরসভার যৌথ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৮ নভেম্বর আজ শনিবার শহরের সেতুলী বোম্বে গার্ডেনে এ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জামালপুর সদর উপজেলা জাতীয় পার্টির সাবেক সভাপতি ডা. ইয়াছিন আলী আকন্দ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও জামালপুর জেলা আহ্বায়ক মোঃ জাকির হোসেন খান বিশেষ অতিথি উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা এডভোকেট নজরুল ইসলাম।
এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা যুগ্ম আহ্বায়ক এডভোকেট আনিসুর রহমান মানিক, কাজী খোকন, আব্দুল মালেক, বীর মুক্তিযোদ্ধা জয়নাল আবেদীন, এবং ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল লতিফসহ জামালপুর সদর উপজেলা ও পৌরসভার নেতৃবৃন্দ। নেতৃবৃন্দ তাদের বক্তব্যে বলেন, জাতীয় পার্টি ছাড়া দেশে কোনো জাতীয় নির্বাচন সম্ভব নয়। জাতীয় পার্টির শক্তি ও জনপ্রিয়তাকে দেখে অনেকেই ভীত, তাই নানা ষড়যন্ত্র ও পায়তারা চলছে। তারা আরও বলেন, বাংলাদেশে আগামী জাতীয় নির্বাচন অবশ্যই জাতীয় পার্টিকে সঙ্গে নিয়েই করতে হবে।
সভায় উপস্থিত নেতারা আশা প্রকাশ করেন যে, আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে জামালপুর সদর আসনে মো. জাকির হোসেন খানকে এমপি হিসেবে দেখতে চান—এমন প্রত্যাশাই ব্যক্ত করেন দলীয় নেতাকর্মীরা।