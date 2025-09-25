জিটি ৩০ ৫জি উন্মোচন করলো ইনফিনিক্স

স্মার্টফোন নির্মাতা ইনফিনিক্স বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন মডেল জিটি ৩০ উন্মোচন করেছে। নতুন এই ফোনটি মূলত পারফরম্যান্স-ভিত্তিক ব্যবহারকারী এবং মোবাইল গেমারদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। জিটি ৩০ ফোনটি ফ্ল্যাগশিপ লেভেলের সুবিধা দেয়, সঙ্গে থাকছে সবাই কিনতে পারার মতো সুবিধাজনক দাম। ফোনটিতে শক্তিশালী প্রসেসর, ভালো ক্যামেরা এবং দীর্ঘস্থায়ী ব্যাটারি সুবিধা দেওয়া হয়েছে, যা দৈনন্দিন কাজ ও গেমিং উভয়েই সহজ করে তোলে।
বাংলাদেশে যখন ইস্পোর্টস ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে, ঠিক তখনই এই স্মার্টফোনটি বাজারে আসছে। তরুণ গেমারদের একইসঙ্গে চাই উচ্চ ক্ষমতার ডিভাইস, কিন্তু ফ্ল্যাগশিপ-মূল্যের বাজেট ফ্রেন্ডলি ফোন। প্রিমিয়াম মডেল জিটি ৩০ প্রোর উন্নত প্রযুক্তির উপর তৈরি জিটি ৩০, টুর্নামেন্ট-সাপোর্টেড গেমিং অভিজ্ঞতা দেয়, সঙ্গে থাকছে সবাই ব্যবহার করতে পারার সুবিধা।ইনফিনিক্সের নতুন এই মডেল প্রযুক্তি ও মানের সমন্বয় ঘটিয়ে ব্যবহারকারীর কাছে নতুন অভিজ্ঞতা পৌঁছে দেবে।
জিটি ৩০ এর প্রধান আকর্ষণের অন্যতম হলো এর ডুয়াল ক্যাপাসিটিভ শোল্ডার ট্রিগার। এগুলো কনসোল কন্ট্রোলারের স্পর্শকাতর নির্ভুলতার অভিজ্ঞতা দিতে তৈরি করা হয়েছে। কাস্টমাইজযোগ্য ম্যাপিং এবং মিলিসেকেন্ড লেভেলের প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে এই ট্রিগারগুলো গেমারদের জনপ্রিয় ইস্পোর্টস গেমে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা দেয়। আগে যা শুধুমাত্র উচ্চমানের ডিভাইসে সম্ভব ছিল, জিটি ৩০ সেই জটিল একাধিক আঙুলের নিয়ন্ত্রণও সহজ করে তোলে।
ফোনটির শক্তি আসে মিডিয়াটেক ডাইমেনসিটি ৭৪০০ ৫জি চিপসেট থেকে, যা একটি শক্তিশালী মিড-রেঞ্জ প্রসেসর হিসেবে পরিচিত এবং স্থিতিশীল, মসৃণ পারফরম্যান্স প্রদান করে। ফোনটিতে আরও রয়েছে এআই ফ্রেম রিসকিউ প্রযুক্তি, যা ফ্রেম রেট স্থিতিশীল রাখতে সাহায্য করে, এবং ৩ডিভিসিসি কুলিং সিস্টেম, যা দীর্ঘ সময় গেম খেলাকালে সর্বোচ্চ পারফরম্যান্স বজায় রাখে।
ভিজ্যুয়ালের ক্ষেত্রে জিটি ৩০ মনোমুগ্ধকর। ফোনটিতে ১.৫কে এ্যামোলেড ডিসপ্লে আছে, ১৪৪ হের্টজ রিফ্রেশ রেট এবং ৪৫০০ নিট পর্যন্ত উজ্জ্বলতা দেয়। এর ফলে ছবি তীক্ষ্ণ হয়, রঙগুলো প্রাণবন্ত দেখায় এবং গতি মসৃণ থাকে। গেম খেলাতেও আর দৈনন্দিন ব্যবহারে এটিই উপযুক্ত।
ইনফিনিক্স জিটি ৩০ কে তুলে ধরেছে “সেগমেন্টের সেরা কম্বো” হিসেবে। ট্রিগার, ডাইমেনসিটি ৭৪০০ ৫জি প্রসেসর এবং ১.৫কে এ্যামোলেড ডিসপ্লের সমন্বয়ে ফোনটি মিড-রেঞ্জ স্মার্টফোন ক্যাটাগরিতে নতুন মান তৈরি করছে এবং গেমিং-ভিত্তিক ডিভাইসের জন্য নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে।
জিটি ৩০ সিরিজে ইনফিনিক্সের এআই স্যুটও রয়েছে। এতে ২৫টির বেশি এআই-চালিত ফিচার আছে, যা শেখা, কাজের দক্ষতা, সৃজনশীলতা এবং যোগাযোগ বাড়াতে সাহায্য করে। এর ফলে ফোনটি শুধু গেমিং-এ নয়, দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্যও সমানভাবে উপযোগী।.
স্টাইলিশ ডিজাইন এবং শক্তিশালী ফিচারের কারণে জিটি ৩০ তরুণদের কাছে খুবই জনপ্রিয়। দেশের ডিজিটাল সংস্কৃতিতে এগিয়ে থাকা এই তরুণদের জন্য ফোনটি বিশেষভাবে উপযোগী। ফোনটি আরও আকর্ষণীয় করতে ইনফিনিক্স বিশ্বব্যাপী ফ্রি ফায়ারের সঙ্গে অংশীদারিত্ব করেছে, যা জিটি ৩০ কে গেমারদের জন্য উপযুক্ত একটি ডিভাইস হিসেবে তুলে ধরে।
জিটি ৩০ এখন দেশের সব জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে চারটি রঙে: শ্যাডো অ্যাশ, ব্লেড হোয়াইট, সাইবার ব্লু এবং পালস গ্রিন। এর মধ্যে প্রথম দুটি মূল রঙের ভেরিয়েন্ট। ইনফিনিক্স জিটি সিরিজের এই স্মার্টফোনটি বাংলাদেশে সমস্ত অনুমোদিত রিটেইল শোরুম এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্মে আকর্ষণীয় দামে, মাত্র ৩০,৯৯৯ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে।