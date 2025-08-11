পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটির কাপ্তাইয়ে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ধারাবাহিকতায় ৫ আগস্ট আওয়ামী ফ্যাসিবাদের পতন ও ছাত্র-জনতার বিজয়ের ১ম বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে বিজয় র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার ১১ (আগস্ট) বিকাল ৪ টায় কাপ্তাই জেটিঘাট হতে বিজয় র্যালি বের নতুন বাজারে শেষ হয়। পরে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় । উপজেলা শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল নাহিয়ান ডালিম এর সঞ্চালনায় এসময় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন রাঙ্গামাটি জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মোঃ দিলদার হোসেন। এ সময় তিনি বলেন,গত ১৭ বছর স্বৈরাচার আওয়ামী লীগ সরকার হত্যা, জুলুম, নির্যাতন, বাক স্বাধীনতা হরণসহ, দিনের ভোট রাতে করে অন্যায় ভাবে ক্ষমতায় এসে দেশের সম্পদ লুটপাট করে পালিয়ে গেছে। এ সময় তিনি শ্রমিকদের নানা অধিকার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।
এসময় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন জেলা শ্রমিক দলের সভাপতি মমতাজ মিয়া। সময় তিনি বলেন, শ্রমিকের অধিকার যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে।
কাপ্তাই উপজেলা শ্রমিক দলের সভাপতি মোহাম্মদ ফয়েজ উদ্দিন এর সভাপতিত্বে এসময় বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন ও উপস্থিত ছিলেন রাঙ্গামাটি জেলা শ্রমিক দলের সহ সভাপতি আনিছুর রহমান, মোঃ আলমগীর কবির,সাধারণ সম্পাদক কবিরুল ইসলাম কবির, চট্টগ্রাম বিভাগীয় শ্রমিক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক শফিকুর রহমান মজুমদার,বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী সড়ক পরিবহন শ্রমিক দল কাপ্তাই উপজেলা শাখার সভাপতি নুরুল ইসলাম (নুরু ড্রাইভার), উপজেলা শ্রমিক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক আপেল,সহ-সাধারণ সম্পাদক মোঃ জামাল, কাপ্তাই উপজেলা কৃষক দলের সভাপতি নুরুল হক বাচা, সাধারণ সম্পাদক মো: মাসুদ,কাপ্তাই ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কামাল হাকিম,নতুন বাজার অটো রিক্সা শ্রমিক দল সভাপতি মোঃ তোফাজ্জল, সাধারণ সম্পাদক মিয়া হোসেন, কাপ্তাই ইউনিয়ন শ্রমিক দলের সভাপতি শেখ মোহাম্মদ আব্দুল হালিম,সাধারণ সম্পাদক মো: হারুন,চিৎমরম ইউনিয়ন শ্রমিক দলের সভাপতি মোহাম্মদ রাসেল,চন্দ্রঘোনা ইউনিয়ন শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক মুসলেহ উদ্দিন,রাইখালী ইউনিয়ন শ্রমিক দলের সভাপতি মোহাম্মদ জাফর, সাধারণ সম্পাদক মোঃ ইসমাইল , জেটিঘাট ঠিকাদার শ্রমিক দলের মোহাম্মদ ইউনুস সহ বিএনপি এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।