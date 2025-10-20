জুলাই গণঅভ্যুত্থানে হত্যার বিচার হবে দ্রুত বিচার ট্রাইবুনালে: আইন উপদেষ্টা

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে হত্যার বিচার হবে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে, প্রসিকিউশন তদারকিতে বিশেষ কমিটি গঠনের কথা জানিয়েছেন আইন উপদেষ্টা ড আসিফ নজরুল।
ড. আসিফ নজরুল তার ভেরিফাইড ফেসবুক একাউন্টে জানান,জুলাই গণঅভ্যুত্থানকালে আওয়ামী ফ্যাসিস্ট সরকারের নির্দেশে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডগুলোর বিচার করা হবে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে। এ পর্যন্ত দেশব্যাপী এ ধরনের ৮৩৭টি হত্যা মামলা রেকর্ড হয়েছে, যার ৪৫টি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন। ১৯টি মামলায় পুলিশ ইতোমধ্যে চার্জশীট দাখিল করেছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের মামলাগুলো ছাড়া বাকি সব মামলার বিচার কম সময়ের মধ্যে করার লক্ষ্যে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল আইন, ২০০০-এর ১০ ধারার আলোকে পরিচালিত হবে।
এছাড়া, হত্যাসহ অন্যান্য গুরুতর অপরাধের মামলাগুলোর প্রসিকিউশন কার্যক্রমকে সুষ্ঠু ও গতিশীল করার লক্ষ্যে আইন মন্ত্রণালয় গঠন করেছে একটি বিশেষ কমিটি, যার নেতৃত্বে থাকবেন আইন ও বিচার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব। এই কমিটি মামলাগুলোর পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন, চার্জশিটযুক্ত মামলার অগ্রগতি পর্যালোচনা, প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণ এবং সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রেরণ করবে।