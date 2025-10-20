মঙ্গলবার, ২১ অক্টোবর ২০২৫, ০৪:৫৯ পূর্বাহ্ন
শিরোনামঃ
আনোয়ারায় যুবদলের ৪৭ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত মতলব উত্তরে মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযানে ২০ হাজার মিটার কারেন্ট জাল জব্দ দুর্নীতিবাজদের রাজনীতি থেকে বিদায় করতে চাই : ড. রেজাউল করিম উলিপুরের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে চলছে পাঠদান কার্যক্রম, নতুন ভবনের দাবি এলাকাবাসীর স্ত্রীসহ সাংবাদিক সুভাষ চন্দ্র সিংহের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা বিশেষ কাজে বিশেষ মানুষদের জন্য উপাত্ত বেশি জরুরি: বিভাগীয়কমিশনার জুলাই গণঅভ্যুত্থানে হত্যার বিচার হবে দ্রুত বিচার ট্রাইবুনালে: আইন উপদেষ্টা এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের কর্মসূচিকে সমর্থন জানিয়ে লোহাগাড়া জেনারেল টিচার্স এসোসিয়েশন সংবাদ সম্মেলন প্রবাসী শ্রমিকদের জন্য পাসপোর্ট ফি কমানো হবে : স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা সালমান শাহের অপমৃত্যু মামলাটি হত্যা মামলা হিসেবে এজহার গ্রহণের নির্দেশ ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজনে সরকারের প্রস্তুতি রয়েছে : স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা পাইকগাছায় প্লাস্টিক ও পলিথিন দূষণ প্রতিরোধে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মশালা অনুষ্ঠিত লোহাগাড়া ১৩ হাজার পিস ইয়াবাসহ তিন পাচারকারিকে গ্রেপ্তার বগুড়ায় সারজিস আলমের গাড়ি বহরে হামলা গাজীপুর-৩ এ তরুণদের স্বপ্নের নেতা আতাউর রহমান মোল্লাহ নান্দাইল প্রেসক্লাব সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় অসহায় মানুষের পাশে ফেনী সেন্ট্রাল লিও ক্লাব গণতান্ত্রিক উন্নত বাংলাদেশ গঠনে প্রকৌশলীদের ভূমিকা নিয়ে এ্যাব’র আলোচনা সভা মৌলিক প্রশিক্ষণ শেষে আনসার সদস্যদের সনদ ও ক্রেস্ট প্রদান কুড়িগ্রাম সরকারি কলেজ এইচএসসি রেজাল্টের দিক থেকে জেলার শীর্ষ স্থানে বাংলাদেশে ফাইভজি প্রযুক্তি সহজলভ্য করতে টেকনো নিয়ে এলো স্পার্ক ৪০ ফাইভজি নবীনগরে বন্ধুকে কুপিয়ে হত্যা- ঘাতক বন্ধু গ্রেফতার বিএনপি নেতা মুকুলের উদ্যোগে মতলব উত্তরে ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প চট্টগ্রামেের নব নিযুক্ত জেলা প্রশাসক সাইফুল ইসলামের যোগদান কিশোরগঞ্জে হত্যা মামলার আসামী আটক চট্টগ্রাম বন্দরে ১২০০ টন কাঁচামালসহ জাহাজডুবি শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আগুন নিয়ন্ত্রণে, রাত ৯টা থেকে ফ্লাইট চলাচল শুরু ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে সংসদ নির্বাচনের তফসিল : সিইসি বিমানবন্দরের অগ্নিকাণ্ডস্থল পরিদর্শনে বশির, দ্রুত ফ্লাইট চলাচল পুনরায় শুরুর আশ্বাস আফগানিস্তান নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে সতর্ক করল রাশিয়া
/ জাতীয়

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে হত্যার বিচার হবে দ্রুত বিচার ট্রাইবুনালে: আইন উপদেষ্টা

মাহফুজ জাহিদ
সোমবার, ২০ অক্টোবর, ২০২৫, ৭:২৪ অপরাহ্ন

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে হত্যার বিচার হবে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে, প্রসিকিউশন তদারকিতে বিশেষ কমিটি গঠনের কথা জানিয়েছেন আইন উপদেষ্টা ড আসিফ নজরুল।

ড. আসিফ নজরুল তার ভেরিফাইড ফেসবুক একাউন্টে জানান,জুলাই গণঅভ্যুত্থানকালে আওয়ামী ফ্যাসিস্ট সরকারের নির্দেশে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডগুলোর বিচার করা হবে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে। এ পর্যন্ত দেশব্যাপী এ ধরনের ৮৩৭টি হত্যা মামলা রেকর্ড হয়েছে, যার ৪৫টি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন। ১৯টি মামলায় পুলিশ ইতোমধ্যে চার্জশীট দাখিল করেছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের মামলাগুলো ছাড়া বাকি সব মামলার বিচার কম সময়ের মধ্যে করার লক্ষ্যে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল আইন, ২০০০-এর ১০ ধারার আলোকে পরিচালিত হবে।

এছাড়া, হত্যাসহ অন্যান্য গুরুতর অপরাধের মামলাগুলোর প্রসিকিউশন কার্যক্রমকে সুষ্ঠু ও গতিশীল করার লক্ষ্যে আইন মন্ত্রণালয় গঠন করেছে একটি বিশেষ কমিটি, যার নেতৃত্বে থাকবেন আইন ও বিচার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব। এই কমিটি মামলাগুলোর পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন, চার্জশিটযুক্ত মামলার অগ্রগতি পর্যালোচনা, প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণ এবং সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রেরণ করবে।


এই বিভাগের আরো খবর
প্রবাসী শ্রমিকদের জন্য পাসপোর্ট ফি কমানো হবে : স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজনে সরকারের প্রস্তুতি রয়েছে : স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে সংসদ নির্বাচনের তফসিল : সিইসি
বিমানবন্দরের অগ্নিকাণ্ডস্থল পরিদর্শনে বশির, দ্রুত ফ্লাইট চলাচল পুনরায় শুরুর আশ্বাস
জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে নতুন বাংলাদেশের সূচনা হলো : প্রধান উপদেষ্টা
মৈত্রী শিল্পে দুর্নীতির কালো ছায়া – সাবেক নির্বাহী পরিচালকের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ

ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

Slot Online Terpercaya Nomor 1 di Indonesia

Situs slot online gacor terpercaya adalah destinasi mewah bagi pecinta slot gacor. game slot slot gacor adalah tempat yang cocok untuk pecinta slot. Bermain di slot deposit dana adalah jaminan kegembiraan dalam perjudian slot.

Cara Memilih Permainan Slot Gacor

Pilih game rtp live slot dengan rtp (return to player) yang tinggi untuk peluang menang yang lebih baik. Isi dompet anda dengan bonus dan promosi yang menarik, tersedia setiap hari di situs slot gacor . Dengan hadirnya agen slot online terpercaya, bermain slot gacor dengan fitur gratis menjadi lebih mengasyikkan dan menguntungkan. Jangan ragu lagi, segera daftar dan mainkan game slot di slot gacor hari ini Kami menawarkan peluang bermain game slot gacor malam ini terbaik daftar dan raih kemenangan besar bersama kami.

Daftar slot online nggak main-main dalam menyediakan pilihan permainan. Ada ratusan slot dengan tema yang beragam. Dari yang klasik sampe yang paling modern, semuanya ada!
সম্পাদক কর্তৃক ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও বিসমিল্লাহ্‌ প্রিন্টিং প্রেস ২১৯, ফকিরাপুল, মতিঝিল বাণিজ্যক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ। ফোন : 41010699, 41010698 বার্তা কক্ষ : +8801972-114255, বিজ্ঞাপন : +8801717-703590,  ই-মেইল : dhakaprotidin13@gmail.com
ঢাকা প্রতিদিন © ২০২৫
Designer By : Dhaka Protidin