জেলার শ্রেষ্ঠ অফিসার ইনচার্জ নির্বাচিত হলেন রাজাপুর থানার ওসি ইসমাইল হোসেন

ঝালকাঠি জেলার শ্রেষ্ঠ অফিসার ইনচার্জ (ওসি) নির্বাচিত হয়েছেন রাজাপুর থানার ওসি মোঃ ইসমাইল হোসেন। দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, মাদক ও সন্ত্রাস দমন, সামাজিক অপরাধ প্রতিরোধ এবং জনসেবামূলক কর্মকাণ্ডে তাঁর অবদানকে মূল্যায়ন করে এ সম্মাননা প্রদান করা হয়।
জেলার আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে দক্ষ নেতৃত্ব, জনবান্ধব কার্যক্রম এবং পেশাদারিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে শ্রেষ্ঠ ওসি হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে পুলিশ সূত্রে গেছে।
শ্রেষ্ঠ অফিসার ইনচার্জ নির্বাচিত হওয়ায় জেলা প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগের পক্ষ থেকে তাঁকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে। একইসঙ্গে বিভিন্ন মহল তাঁর এ সাফল্যে আনন্দ প্রকাশ করে ভবিষ্যতেও এ ধারাবাহিকতা বজায় রাখার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন।