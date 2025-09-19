শুক্রবার, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৭:২৮ অপরাহ্ন
শিরোনামঃ
মাত্র ২০,০০০ টাকায় কার্ভড অ্যামোলেড ও এআই ফিচার সহ স্মার্টফোন নিয়ে আসছে আইটেল সুপার ২৬ আলট্রা জেলার শ্রেষ্ঠ অফিসার ইনচার্জ নির্বাচিত হলেন রাজাপুর থানার ওসি ইসমাইল হোসেন স্থলবন্দর বেনাপোলের বড়আঁচড়ার মাঠপাড়ার একমাত্র রাস্তাটির বেহাল দশা নতুন প্রজন্মের গেমারদের জন্য আসছে ইনফিনিক্স জিটি সিরিজের ৫জি ফোন শাহজাদপুরে আসন্ন দুর্গাপূজা-২০২৫ উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত দিয়াবাড়ি কাশবনে অজ্ঞাত নারীর পচাগলা মরদেহ উদ্ধার বন্দরে লক্ষাধিক শিশু পাবে বিনামূল্যে টাইফয়েড জ্বরের টিকা দিনে ভোট, রাতে নয় আমার ভোট আমি দেব: সাতক্ষীরায় সমাবেশে আফরোজা আব্বাস নান্দাইল পৌর-পার্ক এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন পৌর-প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার পাইকগাছায় দেবী দুর্গার প্রতিমা তৈরি শেষে রং তুলিতে সাজানোর কাজে ব্যস্ত সময় পার করছেন ভাস্কর শিল্পীরা উচ্ছেদ আতঙ্কে স্কুলছুট শিশু, বিপর্যস্ত শত শত পরিবার লালমোহনে ওলামায়ে- কেরাম সমাবেশ ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত শ্রীপুরে পুকুর থেকে অজ্ঞাত যুবকের লাশ উদ্ধার কাপ্তাইয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দল কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক মোর্শেদ আলমকে গণসংবর্ধনা আওয়ামী লীগ ভারতে বসে এখনো ষড়যন্ত্র করছে: মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন শিবগঞ্জে মা–ছেলের নৃশংস খুন: মোটরসাইকেল না দেওয়ার ক্ষোভে আত্মীয়ের রক্তাক্ত প্রতিশোধ রবিউল আউয়াল মাসের শেষ জুমা: সারাজীবনের পথনির্দেশ আমার রাজনৈতিক লক্ষ্য শুধু ক্ষমতায় আসা নয়,বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী আঃআওয়াল ঘাটাইলে স্বেচ্ছাসেবক দলের কর্মী সভা অনুষ্ঠিত শ্রীপুরে আন্তঃস্কুল ফুটবল ফাইনাল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত ‎বাঁশের মই বেয়ে ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করছে ৫ গ্রামের মানুষসহ শিক্ষার্থী’রা রাজাপুরে সুপারি পারাকে কেন্দ্র করে হামলায় যুবক আহত চলচ্চিত্রপ্রেমীদের স্মৃতিবিজড়িত মণিহার সিনেমা হল ভাঙার সিদ্ধান্ত রাজাপুরে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী কিশোরীকে অপহরণ ও ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগে আটক ১ রাজারহাট বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালতে পাঁচ ফার্মেসিকে জরিমানা রাজারহাটে তিস্তা নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ কুড়িগ্রামে মাসব্যাপী অ্যাথলেটিক্স প্রশিক্ষণের উদ্বোধন নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের ২ নেতা গ্রেফতার কৃষির হাত ধরেই এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ : গভর্ণর প্রগ্রেসিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্স-প্রাইম ব্যাংক পেরোল ব্যাংকিং চুক্তি স্বাক্ষর
/ বরিশাল

জেলার শ্রেষ্ঠ অফিসার ইনচার্জ নির্বাচিত হলেন রাজাপুর থানার ওসি ইসমাইল হোসেন

রাজাপুর(ঝালকাঠি) প্রতিনিধি
শুক্রবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, ১২:১৫ অপরাহ্ন

ঝালকাঠি জেলার শ্রেষ্ঠ অফিসার ইনচার্জ (ওসি) নির্বাচিত হয়েছেন রাজাপুর থানার ওসি মোঃ ইসমাইল হোসেন। দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, মাদক ও সন্ত্রাস দমন, সামাজিক অপরাধ প্রতিরোধ এবং জনসেবামূলক কর্মকাণ্ডে তাঁর অবদানকে মূল্যায়ন করে এ সম্মাননা প্রদান করা হয়।

জেলার আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে দক্ষ নেতৃত্ব, জনবান্ধব কার্যক্রম এবং পেশাদারিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে শ্রেষ্ঠ ওসি হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে পুলিশ সূত্রে গেছে।

শ্রেষ্ঠ অফিসার ইনচার্জ নির্বাচিত হওয়ায় জেলা প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগের পক্ষ থেকে তাঁকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে। একইসঙ্গে বিভিন্ন মহল তাঁর এ সাফল্যে আনন্দ প্রকাশ করে ভবিষ্যতেও এ ধারাবাহিকতা বজায় রাখার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন।


এই বিভাগের আরো খবর
লালমোহনে ওলামায়ে- কেরাম সমাবেশ ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত
আওয়ামী লীগ ভারতে বসে এখনো ষড়যন্ত্র করছে: মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন
রাজাপুরে সুপারি পারাকে কেন্দ্র করে হামলায় যুবক আহত
রাজাপুরে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী কিশোরীকে অপহরণ ও ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগে আটক ১
পটুয়াখালীর জুলাই শহীদ হত্যা মামলা নিয়ে বানিজ্যের অভিযোগ
ঝালকাঠিতে বিআরটিসি বাস চালকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

Slot Online Terpercaya Nomor 1 di Indonesia

Situs slot online gacor terpercaya adalah destinasi mewah bagi pecinta slot gacor. game slot slot gacor adalah tempat yang cocok untuk pecinta slot. Bermain di slot deposit dana adalah jaminan kegembiraan dalam perjudian slot.

Cara Memilih Permainan Slot Gacor

Pilih game rtp live slot dengan rtp (return to player) yang tinggi untuk peluang menang yang lebih baik. Isi dompet anda dengan bonus dan promosi yang menarik, tersedia setiap hari di situs slot gacor . Dengan hadirnya agen slot online terpercaya, bermain slot gacor dengan fitur gratis menjadi lebih mengasyikkan dan menguntungkan. Jangan ragu lagi, segera daftar dan mainkan game slot di slot gacor hari ini Kami menawarkan peluang bermain game slot gacor malam ini terbaik daftar dan raih kemenangan besar bersama kami.

Daftar slot online nggak main-main dalam menyediakan pilihan permainan. Ada ratusan slot dengan tema yang beragam. Dari yang klasik sampe yang paling modern, semuanya ada!
সম্পাদক কর্তৃক ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও বিসমিল্লাহ্‌ প্রিন্টিং প্রেস ২১৯, ফকিরাপুল, মতিঝিল বাণিজ্যক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ। ফোন : 41010699, 41010698 বার্তা কক্ষ : +8801972-114255, বিজ্ঞাপন : +8801717-703590,  ই-মেইল : dhakaprotidin13@gmail.com
ঢাকা প্রতিদিন © ২০২৫
Designer By : Dhaka Protidin