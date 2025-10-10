শনিবার, ১১ অক্টোবর ২০২৫, ০১:০৫ পূর্বাহ্ন
শিরোনামঃ
জে-৩০ টেনিস টুর্নামেন্টে বালক এককে জারিফ ও বালিকা এককে চীনের ঝিজিয়ে ইয়াং এর শ্রেষ্ঠত্ব দীর্ঘ বছর পর ওয়াগ্গা ইউনিয়ন ৯ নং ওয়ার্ড বিএনপি’র কমিটি গঠন সভাপতি শহিদুল, সম্পাদক রাজু মতলব উত্তরে ৩১ দফার লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগকালে বিএনপি নেতা ডা. সরকার মাহবুব আহমেদ শামীম শ্রীপুরে প্রতি শুক্রবার অসহায়দের খাবার দেবে বিএনপি নান্দাইলে মামলার আসামীরা আদালত থেকে জামিনে এসেও বাড়ী ছাড়া স্ত্রী’র পাশে চির নিদ্রায় শায়িত হলেন ভৈরবের ভাষা সৈনিক আলহাজ্ব জহিরুল হক জরু মেম্বার মহাসড়কে যানজট নিরসনে জরিমানা, ক্ষিপ্ত হয়ে পুলিশের ওপর হামলা রাউজানের আদ্যাপীঠ অনাথালয়ে নর নারায়ণ সেবা অনুষ্ঠিত পাইকগাছায় ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণাধীন “গ্রামীণ বাজার ভবন” হস্তান্তরের আগেই ফাঁটল জুলাই সনদ নিয়ে ইতিবাচক রাজনৈতিক সমঝোতা হবে: রিজভী প্রয়াত সাবেক রাষ্ট্রপতি বি. চৌধুরীর ৯৪তম জন্ম দিন আগামীকাল রাজাপুরে লেবুবুনিয়া বাজারে গোলাম আজম সৈকতের গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ রাজাপুরে বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা রফিকুল ইসলাম জামাল এর কর্মী সভা অনুষ্ঠিত সুশাসন ও ভোটাধিকার পুনরুদ্ধারে ৩১ দফা রোডম্যাপই পথনির্দেশনা: মোস্তাফিজুর রহমান কিশোরগঞ্জে সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামী আটক বিএনপির শক্ত ঘাঁটিতে মনোনয়ন নিয়ে দৌড়ঝাঁপ, জামায়াত রাখছে একক প্রার্থী কৌশল সালথায় মসজিদের চাবি চাওয়া নিয়ে দুই দলের সংঘর্ষে আহত ৪০: বাড়িঘর ভাঙচুর কাংখিত এনআইডি পেলেন নগরকান্দার সেই আলোচিত দুই হাত না থাকা জসিম সকল ষড়যন্ত্র রুখে দেশের কল্যাণে ধানের শীষে ভোট দিন: গিয়াসউদ্দিন রাজারহাটে বিদ্যানন্দ সেবা সংস্থার উদ্যোগে মেরামত হলো রতিগ্রাম–মনঃশ্বর পাকা রাস্তা বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস: মানসিক সুস্থতার অঙ্গীকার আজই নিন যৌথ অভিযানে বিকাশ ও ইমো প্রতারকচক্রের চার সদস্য গ্রেফতার বন্দরে যাত্রীবাহী বাস খাদে পড়ে শিশুসহ আহত ১৫ দীর্ঘ স্বৈরাচার সরকার বিরোধী আন্দোলনে রাজপথে থাকা শাহজাহান চট্টগ্রাম-১৩ মনোনয়ন প্রত্যাশী মতলব উত্তরে কয়েক শতাধীক সনাতন ধর্মী যোগ দিলেন বিএনপিতে রাজাপুরে তারেক রহমানের রাষ্ট্র সংস্কারের ৩১ দফা’র লিফলেট বিতরণ করলেন সৈকত ‎দুর্গাপুরে সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা ত্রিশালে ছেলের হাতে বাবা-মা খুন, ছেলে আটক শরণখোলায় জেলের জালে ধরা পড়া কুমিরের বাচ্চা সুন্দরবনের নদীতে অবমুক্ত ৫১২টি মোবাইল প্রকৃত মালিকের কাছে হস্তান্তর করলেন আরএমপি কমিশনার
/ রাজশাহী

জে-৩০ টেনিস টুর্নামেন্টে বালক এককে জারিফ ও বালিকা এককে চীনের ঝিজিয়ে ইয়াং এর শ্রেষ্ঠত্ব

ওবায়দুল ইসলাম রবি, রাজশাহী
শুক্রবার, ১০ অক্টোবর, ২০২৫, ৯:৫৪ অপরাহ্ন

বালক এককে বাংলাদেশের জারিফ আবরার ও বালিকা এককে চীনের ঝিজিয়ে ইয়াং এর শ্রেষ্ঠত্বের মধ্যদিয়ে শেষ হয়েছে রাজশাহীতে জে-৩০ আন্তর্জাতিক জুনিয়র টেনিস টুর্নামেন্ট (অনুর্ধ্ব-১৮)। আজ (১০ অক্টোবর) সকালে এ টুর্নামেন্টের বালক-বালিকা উভয় এককের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়।
বালিকা এককের ফাইনালে চীনের ঝিজিয়ে ইয়াং মালদ¦ীপের আরাআ আসাল আজিম কে পরাজিত করে। অন্যদিকে বালক এককে থাইল্যান্ডের পাত্তানালার্টনাপন কে পরাজিত করে বাংলাদেশের জারিফ আবরার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ফাইনাল খেলা শেষে প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বিভাগীয় কমিশনার খোন্দকার আজিম আহমেদ।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বিভাগীয় কমিশনার বলেন, বালক এককে বাংলাদেশের জারিফ আবরার চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় আমরা আনন্দিত। আমাদের রাজশাহীতে বারোটি দেশের খেলোয়াড়রা এসেছিল আশাকরি তাদের রাজশাহী পছন্দ হয়েছে। খেলা আয়োজনে কিছু ক্রটি থাকতে পারে। ভবিষ্যতে তা সংশোধন করা যাবে। খেলোয়াড়, পৃষ্টপোষক, অভিভাবক, দর্শক সর্বোপরি খেলা আয়োজন থেকে শেষ পর্যন্ত যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, ভবিষ্যত আমাদের এ আয়োজন চলতে থাকবে এবং এর মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে।

উলেখ্য যে, গত ৪ অক্টোবর থেকে বাংলাদেশসহ ১২ দেশের সাতান্ন জন খেলোয়াড়ের অংশগ্রহণে শুরু হয় জে-৩০ আন্তর্জাতিক জুনিয়র টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫। সাতদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টের এ আসর আজ পুরস্কার বিতরণীর মাধ্যমে শেষ হয়। টুর্নামেন্টের বালিকা দ্বৈত খেলায় চীনের তিয়ানান ডং ও ঝিকান ইয়াং কে পরাজিত করে একই দেশের হানিয়ু ওয়াং ও ইয়াং ঝিজিয়ে এবং বালক দ্বৈত খেলায় ভারতের শানমুগাসুন্দারাম ও আর্য থিরুমূর্তিকে পরাজিত করে থাইল্যান্ডের লিকুল আরিয়াপল ও নাপাত পাত্তালার্টনাপন চ্যাম্পিয়ন হয়।
সমাপনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী টেনিস কমপ্লেক্স এর আহ্বায়ক অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, উপ-পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) মো. নূর আলম সিদ্দিকী, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মহিনুল হাসান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) হেলেনা আকতার বাংলাদেশ টেনিস ফেডারেশননের ভাইস প্রেসিডেন্ট আশরাফুজ্জামান খান পুটনসহ জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ।

 


এই বিভাগের আরো খবর
যৌথ অভিযানে বিকাশ ও ইমো প্রতারকচক্রের চার সদস্য গ্রেফতার
‎দুর্গাপুরে সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা
৫১২টি মোবাইল প্রকৃত মালিকের কাছে হস্তান্তর করলেন আরএমপি কমিশনার
টাইফয়েড ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পেইন উপলক্ষে সোনাতলায় সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত
প্রায় ৩লক্ষ মানুষ চর্মরোগে আক্রান্ত- ভয়ংকর রূপ নিয়েছে বার-নয় নদী
শিক্ষক সমাজ জাতি গঠনের কারিগর: সোনাতলায় বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালিত

ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

Slot Online Terpercaya Nomor 1 di Indonesia

Situs slot online gacor terpercaya adalah destinasi mewah bagi pecinta slot gacor. game slot slot gacor adalah tempat yang cocok untuk pecinta slot. Bermain di slot deposit dana adalah jaminan kegembiraan dalam perjudian slot.

Cara Memilih Permainan Slot Gacor

Pilih game rtp live slot dengan rtp (return to player) yang tinggi untuk peluang menang yang lebih baik. Isi dompet anda dengan bonus dan promosi yang menarik, tersedia setiap hari di situs slot gacor . Dengan hadirnya agen slot online terpercaya, bermain slot gacor dengan fitur gratis menjadi lebih mengasyikkan dan menguntungkan. Jangan ragu lagi, segera daftar dan mainkan game slot di slot gacor hari ini Kami menawarkan peluang bermain game slot gacor malam ini terbaik daftar dan raih kemenangan besar bersama kami.

Daftar slot online nggak main-main dalam menyediakan pilihan permainan. Ada ratusan slot dengan tema yang beragam. Dari yang klasik sampe yang paling modern, semuanya ada!
সম্পাদক কর্তৃক ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও বিসমিল্লাহ্‌ প্রিন্টিং প্রেস ২১৯, ফকিরাপুল, মতিঝিল বাণিজ্যক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ। ফোন : 41010699, 41010698 বার্তা কক্ষ : +8801972-114255, বিজ্ঞাপন : +8801717-703590,  ই-মেইল : dhakaprotidin13@gmail.com
ঢাকা প্রতিদিন © ২০২৫
Designer By : Dhaka Protidin