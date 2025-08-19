ঝালকাঠিতে চলাচলের রাস্তা বন্ধ করে দিলেন ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি

ঝালকাঠিতে একটি পরিবারের চলাচলের রাস্তা বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে পৌরসভার ৩ নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি জাকির হোসেনের বিরুদ্ধে। গতকাল সোমবার (১৮ আগস্ট) বিকেলে এ ঘটনায় ঝালকাঠি সদর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন ভুক্তভোগী পরিবার।
অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, কৃষ্ণকাঠি এলাকার দত্তবাড়ি সড়কের ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি জাকির হোসেনের সাথে একই এলাকার শাহ আলম খানের সাথে পূর্ব থেকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিরোধ চলছিলো।
সেই বিরোধের জের ধরে ভুক্তভোগী শাহ আলম খানের পরিবারকে বিভিন্ন সময় হত্যার হুমকি দিয়ে আসছিলো। গত ১৭ আগস্ট ওই পরিবারের বসত বাড়ীর প্রবেশের চলাচলের সরকারি রাস্তা জাকির হোসেন নিজেদের দাবি করে বাঁশ ও টিনের বেড়া দিয়ে বন্ধ করে দেয়।তাছাড়া জাকির হোসেন ওই পরিবারকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করে এবং টাকা দাবি করে।
অভিযুক্ত ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি জাকির হোসেন বলেন, আমার জায়গা আমি বেড়া দিয়েছি।
ঝালকাঠি সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুজ্জামান বলেন, একটি অভিযোগ পেয়েছি। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। তাদেরকে থানায় আসতে বলা হয়েছে। বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে।