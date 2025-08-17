ঝালকাঠিতে হেলে পড়েছে পাঁচতলা ভবন, যেকোনো সময় দুর্ঘটনার শঙ্কা

ঝালকাঠি পৌরসভার রোনালসে রোড এলাকায় ‘দেশি ভোজ’ নামে পরিচিত একটি পাঁচতলা ভবন দক্ষিণ দিকে হেলে পড়েছে পাশের চারতলা ভবনের ওপর। এতে যে কোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে- দ্বিতল ফাউন্ডেশনের ওপর অনুমোদনহীনভাবে পাঁচতলা পর্যন্ত নির্মাণ হওয়ায় এ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঝালকাঠি পৌরসভার ৬ নম্বর হোল্ডিংয়ের এই ভবনটির মালিক মো. মোস্তাফিজুর রহমান। তার বাবার নাম মো. সাহেদ হাওলাদার। ভবনটির কোনো অনুমোদিত নকশা নেই। কয়েক বছর আগে ভবনটি হেলে পড়লেও রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে প্রশাসন কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারেনি। ভবনটিতে এক সময় মাসুম নামে এক ব্যক্তি ভাড়াটিয়া ছিলেন এবং তিনি ‘দেশি ভোজ’ নামে একটি রেস্তোরাঁ পরিচালনা করতেন। স্থানীয়রা অভিযোগ করেছেন, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের প্রভাব ব্যবহার করে তিনি ভবনটির বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে দেননি।
পাশের চারতলা ভবনের মালিক আসমা রহমান লিখিত অভিযোগে জানিয়েছেন, অবৈধভাবে নির্মিত এই ভবনটি তার ভবনের গঠনগত ক্ষতি করছে এবং প্রাণহানির ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। তিনি দ্রুত বিশেষজ্ঞ দিয়ে পরিদর্শন করে ভবনটি সংস্কার অথবা প্রয়োজন হলে অপসারণের দাবি জানান।
ঝালকাঠি পৌরসভার প্রকৌশলী নাজমুল হাসান বলেন, ভবনটি অনেক আগেই হেলে পড়েছিল। তবে রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে তখন কোনো ব্যবস্থা নেওয়া যায়নি। সম্প্রতি প্রতিবেশীর লিখিত অভিযোগের পর বিষয়টি আবারও সামনে এসেছে। রোববার (১৭ আগস্ট ) আমরা ভবন মালিককে নোটিশ রেডি করেছি আগামীকাল সোমবার পাঠিয়ে দেব। তাদের কাগজপত্র যাচাইয়ের পর আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রয়োজনে ভবনটি ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করা হবে।