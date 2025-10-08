ঝালকাঠিতে ৪ দিন ব্যাপি বিভাগীয় কোর্স ফর রোভারমেট উদ্ভোধন

ঝালকাঠিতে ৪ দিন ব্যাপি বরিশাল বিভাগীয় কোর্স ফর রোভারমেট উদ্ভোধন হয়েছে। আজ বুধবার দুপুরে ঝালকাঠি কারিগরী প্রশিক্ষন কেন্দ্রে স্কাউটস রোভার অঞ্চলের আয়োজনে ঝালকাঠি জেলা রোভারের ব্যবস্থাপনায় এ প্রশিক্ষণমুলক কোর্স শুরু হয়েছে। বিভাগীয় রোভার প্রতিনিধি আবুল কালাম আজাদ (এল.টি’)’র সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক (যুগ্ম-সচিব) ও জেলা রোভার স্কাউটস এর সভাপতি আশরাফুর রহমান। প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের আঞ্চলিক উপ-কমিশনার প্রফেসর মো: নজরুল ইসলাম খান, বিশেষ অতিথি ছিলেন কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ প্রকৌশলী মো: শামিম হোসেন। বক্তব্য রাখেন, ঝালকাঠি জেলা রোভার স্কাউটস এর সম্পাদক মোহাম্মদ মাসুম ও যুগ্ম সম্পাদক এস এম রেজাউল করিম।
এছাড়াও কোর্সে প্রশিক্ষক হিসেবে বিভিন্ন সেশনে অংশ নিবেন বরিশাল জেলা রোভার প্রতিনিধি অধ্যাপক শেখ নাসের জামান (এএল.টি), পটুয়াখালী জেলা রোভার এর কমিশনার মো: মাহাবুব আলম(এএল.টি), পটুয়াখালী জেলা রোভার এর কোষাধ্যক্ষ মো: মনিরুজ্জামান (সিএএলটি), পটুয়াখালী জেলা রোভার এর ডিআরএসএল মোহাম্মদ সেলিম মৃধা (উড ব্যাজার), ভোলা সরকারী কলেজের সহযোগী অধ্যাপক মো: কামাল হোসেন (উডব্যাজার), যশোহর জেলা রোভারের কোষাধ্যক্ষ মো: জিয়াউল ইসলাম (উডব্যাজার), ঝালকাঠি জেলা রোভারের ডিআরএসএল লায়লা আরজুমান্দ বানু, ঝালকাঠি জেলা রোভারের সম্পাদক মোহাম্মদ মাসুম ও ঝালকাঠি জেলা রোভার প্রতিনিধি মো: আল আমিন। বিভিন্ন ইউনিটের অর্ধশত রোভার এ রোভার মেট কোর্সে অংশ নিয়েছে।