ঝালকাঠিত অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট ডেকেছেন অটোরিকশা ও ইজিবাইক সমবায় সমিতি

ঝালকাঠিত পৌরসভা কতৃক লাইসেন্স চেকিংয়ের নামে হয়রানির অভিযোগ এনে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট ডেকেছেন অটোরিকশা ও ইজিবাইক সমবায় সমিতি। রবিবার (২১ সেপ্টেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ধর্মঘট শুরু হয়।
অটো শ্রমিক নেতারা জানান, ঝালকাঠি পৌরসভায় আগে ১১৫০টি অটোরিকশার লাইসেন্স থাকলেও বর্তমান পৌর কর্তৃপক্ষ মাত্র ৭১৩টির লাইসেন্স নবায়ন করেছে। বাকি অটোরিকশা ও ইজিবাইককে বৈধ করার দাবি জানিয়ে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট শুরু করেছেন তারা।
অটোরিশকা চালকদের অভিযোগ, গাড়ি থেকে অবৈধভাবে অর্থ আদায় ও হয়রানি করছে পৌরসভা। দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে লাগাতার কর্মসূচির হুমকিও দিয়েছেন তারা। এ ধর্মঘাটে সবচেয়ে ভোগান্তিতে পড়ছে পৌরবাসী তারা বলেন, “রিকশায় চলতে অতিরিক্ত ভাড়া লাগে। অটোরিকশা বন্ধ থাকায় আমাদের বেশি ভাড়া দিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে। ফলে ভোগান্তি হচ্ছে।”
এ বিষয় অটোরিকশা সমিতির নেতা মনজুরু ইসলাম বলেন, “আমাদের ঝালকাঠি পৌরসভায় আগে ১১৫০টি অটোরিকশা লাইসেন্স থাকলেও বর্তমান পৌর কর্তৃপক্ষ মাত্র ৭১৩টির লাইসেন্স নবায়ন করেছে। বাকি অটোরিকশা ও ইজিবাইক বৈধ থাকার পরেও তাদের লাইসেন্স নবায়ন করছে না। এজন্য আমরা আন্দোলনে নেমেছি।”
ঝালকাঠি পৌর প্রশাসক মো. কাওছার হোসেন বলেন, “ঝালকাঠি শহরে বৈধ অটোরিকশা সংখ্যা ৭১৩টি। এগুলোর নবায়ন কার্যক্রম চলছে। অবৈধ অটোর লাইসেন্স নবায়ন করা হবে না।