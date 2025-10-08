ঝালকাঠি কালেক্টরেট স্কুলে কলেজ শাখার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়ার আরেকটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো ঝালকাঠিতে। জেলা শহরের অন্যতম সুনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঝালকাঠি কালেক্টরেট স্কুলে আনুষ্ঠানিকভাবে কলেজ শাখার উদ্বোধন করা হয়েছে। বুধবার বিকেলে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে উৎসবমুখর পরিবেশে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা ও অভিভাবক সমাবেশের আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক আশরাফুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো. তৌহিদুল ইসলাম, লেডিস ক্লাব সভাপতি মাহফুজা খানম, সহ-সভাপতি টুম্পা সরকার এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার ফারহানা ইয়াসমিন।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা মেজিস্ট্রেট শাকিলা রহমান।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, যুগের চাহিদা অনুযায়ী মানসম্মত ও আধুনিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে এই কলেজ শাখা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তারা আশা প্রকাশ করেন, কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজ অচিরেই জেলার অন্যতম সেরা কলেজে পরিণত হবে।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক আশরাফুর রহমান বলেন, কালেক্টরেট স্কুল প্রতিষ্ঠার পর থেকে শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানসম্মত শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কলেজ শাখা চালুর মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠান ঝালকাঠির শিক্ষাঙ্গনে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।
অনুষ্ঠানে কৃতি শিক্ষার্থীদের হাতে সম্মাননা তুলে দেন অতিথিরা। উপস্থিত অভিভাবকরা শিক্ষার মানোন্নয়নে এমন উদ্যোগকে স্বাগত জানান।
শেষে শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়, যা উপস্থিত সবাইকে মুগ্ধ করে।
পুরো অনুষ্ঠানটি ছিল আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশে পরিপূণ।