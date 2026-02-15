সোমবার, ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০২৬, ১২:৫৫ পূর্বাহ্ন
শিরোনামঃ
একুশের চেতনা ছড়িয়ে দিতে অপোর ‘২১-এর চেতনায় ২১ টাকায় ফোন’ ক্যাম্পেইন চালু ঘাটাইলে দেবরের লাথির আঘাতে ভাবি নিহত গাছে গাছে কাঁঠালের মুচিতে ভরপুর ধানের শীষের প্রার্থী ইয়াসের খানের বিজয় ঠেকাতে পারেনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হাসিনা ঝালকাঠি জেলা পুলিশের ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট ২০২৬’র উদ্বোধন শরণখোলায় সাংবাদিকদের সঙ্গে নবনির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য অধ্যক্ষ আব্দুল আলীমের মতবিনিময় সভা বিএনপির ভূমিধস বিজয়ে চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের অভিনন্দন সরিষাবাড়ীতে সকল কেন্দ্রেই বিজয়ী হয়েছেন বিএনপির ফরিদুল কবীর তালুকদার শামীম ঝিনাইগাতীতে অবৈধ বালু উত্তোলন ও পরিবহন: ৫ জনকে দুই মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ডা. শফিকুরের বাসায় সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন তারেক রহমান চিত্রনায়ক ওমর সানীর রেস্টুরেন্টে কাস্টমারকে কুপিয়ে জখমের অভিযোগ নাহিদ ইসলামের বাসায় সাক্ষাৎ করেন তারেক রহমান নতুন সরকারের মন্ত্রীসভায় থাকার প্রশ্নই আসে না : আসিফ নজরুল খুলনা-৬ আসনে জামানত হারালেন তিন প্রার্থী মানবিকসহযোগিতা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে নবনির্বাচিত এমপিকে সংবর্ধনা সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজি ও অপরাধীদের দলে কোন ঠাই নেই: সংসদ সদস্য আহমেদ সোহেল মনজুর সুমন ফকিরহাটে দুই বাসের সংঘর্ষে নারীসহ আহত-১৫ মুন্সীগঞ্জে সিএনজি–বাইক সংঘর্ষে ব্যবসায়ী নিহত কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া গাঁজাসহ আটক-২ জনতার প্রিয় নেতা কুড়িগ্রাম পৌরসভার সাবেক সফল মেয়র আবু বকর সিদ্দিক ডা.শফিকুর ও নাহিদ ইসলামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন তারেক রহমান শেরপুরে সাবেক ব্যাংক কর্মচারীর মরদেহ উদ্ধার উৎপাদনে শতভাগ সক্ষমতা না থাকার পরেও প্যারেন্ট স্টক আমদানিতে শর্তারোপ, উদ্বেগ পোল্ট্রি শিল্পে দোকান চুরির ক্ষতিপূরণ দাবি করায় অপমান সইতে না পেরে পাহারাদারের আত্মহত্যা ভোট ইঞ্জিনিয়ারিং করে হারানোর অভিযোগ আমিনুল হকের নতুন মন্ত্রীসভার সদস্যদের শপথ সোমবার ফরিদপুরে সংঘর্ষের ঘটনায় দেশীয় অস্ত্রসহ ৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে যৌথবাহিনী ডা.শফিকুর ও নাহিদ ইসলামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন তারেক রহমান চিকিৎসকদের নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিশ্চিতের অঙ্গীকার বিএনপির মুন্সীগঞ্জ-৩ আসন: ‘বিদ্রোহী’ প্রার্থীর সমর্থককে হত্যার ঘটনায় মামলা হয়নি,গ্রেপ্তার নেই
/ বরিশাল

ঝালকাঠি জেলা পুলিশের ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট ২০২৬’র উদ্বোধন

ঝালকাঠি প্রতিনিধি
রবিবার, ১৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬, ৯:০৯ অপরাহ্ন

ঝালকাঠিতে আন্তঃজেলা পুলিশ ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট ২০২৬ এর উদ্বোধন হয়েছে। আজ রবিবার (১৫ ফেব্রুয়ারি ) বিকেলে শহরের কলেজ রোড ইনডোর বয়েজ ক্লাবে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) এস.এম বায়জীদ ইবনে আকবর, সহকারী পুলিশ সুপার (রাজাপুর সার্কেল) মোঃ শাহ্ আলম, সহকারী পুলিশ সুপার মোঃ মাসুম বিল্লাহ, ঝালকাঠি প্রেসক্লাবের সভাপতি এডভোকেট আক্কাস সিকদারসহ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক এবং পুলিশের সকল থানা ও তদন্ত কেন্দ্রের ইন-চার্জগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন ইন্সপেক্টর (সশস্ত্র) আনিসুর রহমান।

টুর্নামেন্টে সিঙ্গেলে ১৬ জন এবং ডাবলসে ২৪ টি দল অংশগ্রহণ করছে।


এই বিভাগের আরো খবর
ঝালকাঠিতে নবনির্বাচিত এমপি ইসরাত সুলতানা ইলেন ভুট্টোকে ফুলেল শুভেচ্ছা
সাঈদীপুত্র শামীমকে হারিয়ে ধানের শীষের সুমনের জয়
জামায়াতে ইসলামী ক্ষমতায় আসলে অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে দেশ পরিচালনা করতে তারা ব্যর্থ হবে: মেজর হাফিজ
দলীয় মতাদর্শের অমিল : সংবাদ সম্মেলন করে তিন আ. লীগ নেতার পদত্যাগ
লালমোহনে নূরে আলম তানিন এর উদ্যোগে ধানের শীষ প্রতিকের লিফলেট বিতরণ
রাজাপুরে দাঁড়ি পাল্লার সর্মথনে জামায়াতে ইসলামী’র গণমিছিল

ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

Slot Online Terpercaya Nomor 1 di Indonesia

Situs slot online gacor terpercaya adalah destinasi mewah bagi pecinta slot gacor. game slot slot gacor adalah tempat yang cocok untuk pecinta slot. Bermain di slot deposit dana adalah jaminan kegembiraan dalam perjudian slot.

Cara Memilih Permainan Slot Gacor

Pilih game rtp live slot dengan rtp (return to player) yang tinggi untuk peluang menang yang lebih baik. Isi dompet anda dengan bonus dan promosi yang menarik, tersedia setiap hari di situs slot gacor . Dengan hadirnya agen slot online terpercaya, bermain slot gacor dengan fitur gratis menjadi lebih mengasyikkan dan menguntungkan. Jangan ragu lagi, segera daftar dan mainkan game slot di slot gacor hari ini Kami menawarkan peluang bermain game slot gacor malam ini terbaik daftar dan raih kemenangan besar bersama kami.

Daftar slot online nggak main-main dalam menyediakan pilihan permainan. Ada ratusan slot dengan tema yang beragam. Dari yang klasik sampe yang paling modern, semuanya ada!
সম্পাদক কর্তৃক ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও বিসমিল্লাহ্‌ প্রিন্টিং প্রেস ২১৯, ফকিরাপুল, মতিঝিল বাণিজ্যক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ। ফোন : 41010699, 41010698 বার্তা কক্ষ : +8801972-114255, বিজ্ঞাপন : +8801717-703590,  ই-মেইল : dhakaprotidin13@gmail.com
ঢাকা প্রতিদিন © ২০২৫
Designer By : Dhaka Protidin