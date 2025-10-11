রবিবার, ১২ অক্টোবর ২০২৫, ০২:১৯ পূর্বাহ্ন
/ বরিশাল

ঝালকাঠি-১ আসনে শাহাদাতের মনোনয়ন জমা

এম খায়রুল ইসলাম পলাশ,ঝালকাঠি
শনিবার, ১১ অক্টোবর, ২০২৫, ১০:১৬ অপরাহ্ন

ঝালকাঠি-১ (রাজাপুর–কাঠালিয়া) আসনে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে গণঅধিকার পরিষদের মনোনয়ন ফরম জমা দিয়েছেন হুসেইন মুহাম্মদ শাহাদাত। শুক্রবার দুপুরে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনয়ন ফরম জমা দেন। এসময় রাজাপুর ও কাঠালিয়া উপজেলা গণঅধিকার পরিষদসহ অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মনোনয়ন ফরম জমা দেওয়ার পর হুসেইন মুহাম্মদ শাহাদাত বলেন, রাজাপুর ও কাঠালিয়ার মানুষের উন্নয়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন। জনগণের সেবা করার সুযোগ পেলে এ অঞ্চলের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নতুন গতি আসবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন।

 


ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

