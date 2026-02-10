ঝিনাইদহ -৪ আসনে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে ধানের শীষ ও দাঁড়িপাল্লার

হাটে বাজারে ও উপজেলার বিভিন্ন চায়ের দোকানে সব খানেই এখন আলোচনা একটাই আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন। দীর্ঘ ১৭ বছর পর ঝিনাইদহ-৪ আসনে ফিরেছে নির্বাচনী প্রানচাঞ্চল্য।
মাঠ পর্যায়ের প্রচার, দলীয় সাংগঠনিক তৎপরতা এবং ভোটারদের মনোভাব বিশ্লেষনে এ আসনে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে হাড্ডিাহাড্ডি লড়ায়ের আভাস পাওয়া যাচ্ছে।
ঝিনাইদহ-৪ আসনে ১৫টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভা রয়েছে। এ আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ৩লাখ ৩৩হাজার ৪৬১্ এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ১লাখ ৬৮ হাজার ২৫৫ জন। মহিলা ভোটার ১লাখ ৬৫ হাজার ২০১ জন ও অন্যান্ন ৫ জন। এ আসনে মোট ভোট কেন্দ্র ১২০টি। ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনী হাওয়ায় বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত এমপি পদপ্রার্থীরা এখন দারেদারে ঘুরে ভোট চাওয়ার কাজে ব্যস্ত সময় পার করছে। এ আসনে ৬ জন প্রার্থী ভোট যুদ্ধ করছেন। তারা হলেন বিএনপির প্রার্থী রাশেদ খাঁন, জামায়াতে ইসলামীর মাওলানা আবু তালিব, জাতীয় পাটির ইমদাদুল হক বাচ্চু, স্বতন্ত্র প্রার্থী সাইফুল ইসলাম ফিরোজ, ইসলামী আন্দোলন এর মাওলানা আব্দুল জলিল ও গনফোরামের খনিয়া খানম।
ভোটারদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, আসন্ন সংসদ নির্বাচনে ধানের শীষ ও দাঁড়িপাল্লা প্রতিক ছাড়া অন্য কোনো প্রার্থীর ভোটের হিসাব করছেন না সাধারন ভোটার ও সচেতন নাগরিক সমাজ। এতে এক সময়ের বিএনপির ঘাটি বলে খ্যাত এ আসনটিকে পূরঃ উর্দ্ধার করতে ও হারানো ঐতিহ্য ফিরে পেতে চান বিএনপি। অপর দিকে ভোটের মাঠে বিজয় ছিনিয়ে আনতে নানা রকম কৌশলে এখন জামায়াতে ইসলামী এবং ১১ দলীয় জোটের নেতারা। সচেতন ভোটারদের মতে মতে ধানের শীষ ও দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে।
বিএনপির প্রার্থী রাশেদ খাঁন বলেন, বিএনপি বড় ও পরীক্ষিত একটি বড় রাজনৈতিক দল। দলমত নির্বিশেষে ধানের শীষ প্রতীকের পক্ষে মানুষের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। তিনি বিজয়ই হওয়ার ব্যাপারে শতভাগ আশাবাদি।জামায়াতে ইসলামীও ১১ দলীয় জোটের এমপি প্রার্থী মাওলানা আবু তালিব বলেন, ইসলাম, ইনসাফ এবং জনকল্যানের রাজনীতি প্রতিষ্ঠায় জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থীরা সততাও আদর্শের প্রতীক হিসেবে কাজ করছে। আমি নির্বাচীত হলে আমার সরকারি বেতনেরটাকা মানবতার কল্যানে ব্যয় করবো।