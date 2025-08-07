টাঙ্গাইলে পিকআপ-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে নিহত ৩

ঢাকাপ্রতিদিন প্রতিবেদক : টাঙ্গাইলের ধনবাড়ীতে পিকআপ ভ্যান ও মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে তিনজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো একজন। বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার জামালপুর আঞ্চলিক সড়কের বিলাসপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ধনবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি এসএম শহীদুল্লাহ্ কালের কণ্ঠকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
নিহতরা হলেন— জামালপুরের মেলান্দহ উপজেলার চরপালিশা জিন্নাত আলী ছেলে আল আমিন (৩০), আমিনুল ইসলামের ছেলে স্বপন মিয়া (৩৫) এবং জামালপুর সদর উপজেলার হাসিল মনিকাবাড়ি গ্রামের নুরু ইসলামের ছেলে জুয়েল (৩২)। গুরুতর আহত সানী (১৮) ময়মনসিংহ সদরের পাণ্ডাপাড়া এলাকার সাইদুল ইসলামের ছেলে।
ওসি এসএম শহীদুল্লাহ্ বলেন, সকাল ৭টার দিকে জামালপুর আঞ্চলিক সড়কের বিলাসপুর এলাকায় জামালপুরগামী একটি পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে বিপরীতমুখী মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে পিকআপ ভ্যানের চালক ও মোটরসাইকেলের আরোহী দুইজন ঘটনাস্থলেই মারা যান।
গুরুতর আহত একজনকে উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
