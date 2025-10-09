বৃহস্পতিবার, ০৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৪:৪৪ অপরাহ্ন
শিরোনামঃ
কালকিনিতে পূবালী ব্যাংকের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি টাঙ্গাইলে বিএনপি’র মনোনয়ন প্রত্যাশী ফরহাদ ইকবালের নেতৃত্বে ব্যতিক্রমী বাইসাইকেল শোভাযাত্রা প্রায় ৩লক্ষ মানুষ চর্মরোগে আক্রান্ত- ভয়ংকর রূপ নিয়েছে বার-নয় নদী পাইকগাছায় ৭ম শ্রেনী পড়ুয়া শিক্ষার্থীকে শ্লীলতাহানির ঘটনায় এলাকাবাসীর মানববন্ধন কুড়িগ্রামে সাঁতার প্রশিক্ষণের সমাপণী ও সনদ বিতরণী অনুষ্ঠিত বিশ্ব দৃষ্টি দিবস-২০২৫ উপলক্ষ্যে কুড়িগ্রামে র‌্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত দারাজ ১০.১০ ব্র্যান্ড রাশ ক্যাম্পেইন শুরু – জনপ্রিয় ব্র্যান্ডে সর্বোচ্চ ৮০% পর্যন্ত ছাড় ইন্দুরকানীতে মোবাইল কোর্টের অভিযানে তিন হাজার মিটার নিষিদ্ধ জাল ধ্বংস পৃথক দুটি অভিযানে ওয়ারেন্টভুক্ত ২জন পলাতক আসামীকে গ্রেফতার করেছে সদর কোম্পানি, র‌্যাব-১৪, ময়মনসিংহ গ্রিন ইউনিভার্সিটিতে এয়ারটেল আড্ডা কনসার্ট অনুষ্ঠিত কাপ্তাইয়ে আগামী ১৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে চ্যারিটি শো” মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য “ ফুলপুরে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস পালিত রাজাপুরে জাতীয় কন্যা শিশু দিবস পালিত ঝালকাঠিতে ৪ দিন ব্যাপি বিভাগীয় কোর্স ফর রোভারমেট উদ্ভোধন পাইকগাছায় খাদ্য গুদামের গাছ প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় মতলব উত্তরের মান্দারতলীতে ৩১দফা বাস্তবায়নে কর্মসূচি চট্টগ্রামে জামায়াতের গোলটেবিল বৈঠকে ৫ দফা গণদাবি ঘোষণা বেনাপোল সীমান্তে ৯ পিস স্বর্ণের বারসহ পাচারকারী আটক নান্দাইলে জাতীয় কন্যা শিশু দিবস উদযাপন ঝালকাঠি কালেক্টরেট স্কুলে কলেজ শাখার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন বন্দরে জাতীয় কন্যা শিশু দিবস পালিত অপো এ৬ প্রো: দিনভর আউটডোর অ্যাডভেঞ্চারের আদর্শ সঙ্গী ক্লাসিক্যাল সুইটসে ইউএনও’র অভিযান ভেজাল মিষ্টি,দই, রসমালাই ধ্বংস, জরিমানা ও কারাদণ্ড সালথায় দুই সন্তানের জননীকে ধর্ষণের অভিযোগে যুবক আটক কাপ্তাইয়ে স্থানীয় ভাবে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত রাজারহাটে কন্যাশিশুর ক্ষমতায়নে আলোচনা ও গ্র্যাজুয়েশন অনুষ্ঠান জামালপুরে কৃষি ব্যাংকের বিভাগীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত নারায়ণগঞ্জে সাবেক কাউন্সিলর বিএনপি নেতার নেতৃত্বে নগর ভবন ঘেরাও বন্দরে ফ্রী ভ্যাক্সিন প্রদানের মধ্য দিয়ে বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস পালিত কুড়িগ্রামের সাদামনের মানুষ আলহাজ্ব ডাঃবেলাল হোসেন
/ টাঙ্গাইল

টাঙ্গাইলে বিএনপি’র মনোনয়ন প্রত্যাশী ফরহাদ ইকবালের নেতৃত্বে ব্যতিক্রমী বাইসাইকেল শোভাযাত্রা

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি
বৃহস্পতিবার, ৯ অক্টোবর, ২০২৫, ৩:৫৭ অপরাহ্ন

টাঙ্গাইল-৫ (সদর) আসনের বিএনপি’র মনোনয়ন প্রত্যাশী ও জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ ইকবালের নেতৃত্বে এক ব্যতিক্রমী বাইসাইকেল শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) সকালে টাঙ্গাইল পৌর শহরের সরকারি মাওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজের সামনে থেকে শোভাযাত্রাটি শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

শোভাযাত্রায় জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ ইকবাল, শহর বিএনপি’র সভাপতি মেহেদী হাসান আলীমসহ জেলা ও শহর বিএনপি’র বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা অংশ নেন। এতে সহস্রাধিক বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের অংশগ্রহণে পুরো শহর উৎসবমুখর পরিবেশে ভরে ওঠে।

এসময় ফরহাদ ইকবাল বলেন, টাঙ্গাইলের চরবাসীর পক্ষ থেকে এই বাইসাইকেল শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। বিগত ১৭ বছর ধরে আন্দোলন-সংগ্রামে আমি সব সময় সাধারণ মানুষের পাশে থেকেছি। চরাঞ্চলের মানুষের ভালোবাসাই আমার প্রেরণা। আশা করছি, ফেব্রুয়ারির মধ্যেই জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, আর সে নির্বাচনে বিএনপি জনগণের বিশ্বাস অর্জন করবে।

শোভাযাত্রা শেষে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। নেতাকর্মীরা জানান, এই শোভাযাত্রা ফরহাদ ইকবালের জনপ্রিয়তারই প্রতিফলন, যা আসন্ন নির্বাচনে দলের জন্য নতুন উদ্দীপনা যোগাবে।


এই বিভাগের আরো খবর
মধুপুরে ব্লাক বেঙ্গল ছাগলের হাট জমে উঠেছে : চাহিদা বাড়ার সাথে দামও বেশি যাচ্ছে
সখীপুরে কাঠের সাঁকো দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ পারাপার
সখীপুরে শিয়ালের কামড়ে নারীসহ আহত ১১
ঘাটাইলে স্বেচ্ছাসেবক দলের কর্মী সভা অনুষ্ঠিত
ঘাটাইলে ওবায়দুল হক নাসিরের নেতৃত্বে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী জনসমুদ্রে পরিণত
ঘাটাইলে শিক্ষার্থীদের মাঝে বৃক্ষের চারা উপহার দিলেন ও বায়দুল হক নাসির

ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

Slot Online Terpercaya Nomor 1 di Indonesia

Situs slot online gacor terpercaya adalah destinasi mewah bagi pecinta slot gacor. game slot slot gacor adalah tempat yang cocok untuk pecinta slot. Bermain di slot deposit dana adalah jaminan kegembiraan dalam perjudian slot.

Cara Memilih Permainan Slot Gacor

Pilih game rtp live slot dengan rtp (return to player) yang tinggi untuk peluang menang yang lebih baik. Isi dompet anda dengan bonus dan promosi yang menarik, tersedia setiap hari di situs slot gacor . Dengan hadirnya agen slot online terpercaya, bermain slot gacor dengan fitur gratis menjadi lebih mengasyikkan dan menguntungkan. Jangan ragu lagi, segera daftar dan mainkan game slot di slot gacor hari ini Kami menawarkan peluang bermain game slot gacor malam ini terbaik daftar dan raih kemenangan besar bersama kami.

Daftar slot online nggak main-main dalam menyediakan pilihan permainan. Ada ratusan slot dengan tema yang beragam. Dari yang klasik sampe yang paling modern, semuanya ada!
সম্পাদক কর্তৃক ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও বিসমিল্লাহ্‌ প্রিন্টিং প্রেস ২১৯, ফকিরাপুল, মতিঝিল বাণিজ্যক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ। ফোন : 41010699, 41010698 বার্তা কক্ষ : +8801972-114255, বিজ্ঞাপন : +8801717-703590,  ই-মেইল : dhakaprotidin13@gmail.com
ঢাকা প্রতিদিন © ২০২৫
Designer By : Dhaka Protidin