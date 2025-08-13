টাঙ্গাইলে যৌথবাহিনীর অভিযানে বিএনপি নেতা আজগর আলীসহ ৩৪ জন গ্রেফতার

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি, ঢাকাপ্রতিদিন : টাঙ্গাইলে জুয়া ও মাদক সেবনের সময় যৌথবাহিনীর বিশেষ অভিযানে সদর উপজেলার বিএনপির সভাপতি আজগর আলীসহ ৩৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।মঙ্গলবার রাতে শহরের কালিবাড়ি ফুলের দোকানের উপরে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
অভিযানে আটকরা হলেন, টাঙ্গাইল সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আজগর আলী (৫০), কালিবাড়ি এলাকার বিধুণ ভুষনের ছেলে
রক্ষিত বিশ্বজিৎ (৫৫), সবুর খান বীর বিক্রমের ছেলে মো. শাহ আলম খান মিঠু (৫৫), দিঘুলিয়ার জসিম উদ্দিন (৫৭), বাঘিলের গোলাম মাওলা (৪৮), থানাপাড়ার শাহিন আহমেদ (৫০), আবু জাফর খান (৪৪), বিশ্বাস বেতকার মো. আব্দুর রশিদ (৫৫), আকুর টাকুর পাড়ার মঈন খান (৬০), করটিয়ার ইসমাইলের ছেলে মোস্তফা কামাল (৫৮), সাবালুয়ার বিশ্বনাথ ঘোষ (৫৪), একে এম মাসুদ (৫৫), বেতকার
শিপন (৫৮), আকুর টাকুর পাড়ার বিএনপি নেতা শফিকুল ইসলাম (৬০), বেপারী পাড়ার এস এম ফরিদ আমিন (৫৫), কবির হোসেন (৫০), আদালত পাড়ার মোশারফ উদ্দিন (৫০), ঘারিন্দা এলাকার হাবিল উদ্দিন (৪০),বেতকার মহব্বত আলী (৫৫), আকুর টাকুর পাড়ার জাহিদ (৪৪), থানা পাড়ার প্রিন্স খান (৬৫), সৈয়দ শামসুদ্দোহা (৪৫), আদালত পাড়ার রফিকুল (৫৫), বিশ্বজিৎ (৪৫),পাড় দিঘলিয়ার সাদেকুর, কাজিপুরের সেলিম (৪৫), আদালত পাড়ার হাসান আলী (৫০), বিশ্বাস বেতকার রফিক আদালত পাড়ার শাহ আলম (৫৫), সিরাজুল (৪৫), বিশ্বাস বেতকার আশিকুর রহমান (৪৬), আদি টাঙ্গাইলের শফিক (৫২), বিশ্বাস বেতকার আখতারুজ্জামান (৪৩), আশেকপুর এলাকার আরমান (৪৩) ও ছয়আনি পুকুর পাড় এলাকার শামসুল হক (৫৬)।
টাঙ্গাইল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) তানভীর হাসান ও যৌথবাহিনীর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা মুঠোফোনে জানান, আটককৃতদের বিরুদ্ধে মাদক ও জুয়া সংক্রান্ত মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।
ঢাকাপ্রতিদিন/এআর