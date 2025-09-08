মঙ্গলবার, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৬:৪৪ পূর্বাহ্ন
শিরোনামঃ
দারাজ বাংলাদেশের ১০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ৯.৯ অ্যানিভার্সারি মেগা সেল ‎মবের শিকার প্রদীপ দাশের পরিবার মুড়ি খেয়ে দিন পার করতেছে ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি সেক্টর প্রতিনিধি ও এনএসডিএ’র স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন কাপ্তাইয়ে ঈদ এ মিলাদুন্নবী উপলক্ষ্যে আজিমুশশান মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত সাংবাদিক মোজাহিদের নামে ষড়যন্ত্রমূলক মামলা : গাজীপুরে তীব্র নিন্দা ঘুষ আদায়ের ভিডিও ভাইরাল, এএসআই মাসুদ রানা ক্লোজড গাজীপুরের শ্রীপুরে র‍্যাব সদস্যদের অবরুদ্ধ: থানায় দুটি মামলা, গ্রেপ্তার ১৪ নারায়ণগঞ্জ-৩ আসনে যোগ্য ও অভিজ্ঞ নেতৃত্ব চান ভোটাররা : আলোচনায় বীর মুক্তিযোদ্ধা গিয়াসউদ্দিন ব্রিটিশ কাউন্সিলের উদ্যোগে টেকসই স্থাপত্য নিয়ে গবেষণা পূর্ব সুন্দরবনের শরণখোলায় ৯ বোতল কীটনাশকসহ দুই জেলে আটক: নৌকা ও জাল জব্দ লোহাগাড়া ল্যাবরেটরী স্কুল পরিদর্শনে ইউএনও.র সন্তুষ্টি প্রকাশ পাইকগাছার আলোচিত লতা ইউনিয়নের বেতাঙ্গী নদীতে নেটপাটা দিয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অভিযোগ আনোয়ারায় পৃথক দুই ঘটনায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দু’জনের মৃত্যু মুন্সিগঞ্জে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত মুন্সিগঞ্জে নবনিযুক্ত জেলা জজ ও চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে সংবর্ধনা স্লিম ডিজাইন আর টেকসই পারফরম্যান্সে শীর্ষে ইনফিনিক্স হট ৬০ প্রো+ কুড়িগ্রাম-২ আসনে বিএনপির পক্ষে জনমত গঠনে কাজ করছেন আলহাজ্ব সোহেল হোসনাইন কায়কোবাদ কুড়িগ্রামের যাত্রাপুর ও পাঁচগাছিতে শতকরা ৫০ ভাগ নারী বাল্য বিয়ের শিকার হচ্ছে কিশোরগঞ্জের ভৈরবে অটোরিক্সা ব্যাটারি চুরি চক্রের চার সদস্য আটক ঝালকাঠি প্রেসক্লাবের সভাপতি খলিলুর রহমান আর নেই এক নির্ভীক জাতীয়তাবাদের সচ্ছা সৈনিক পিরোজপুরের অধ্যক্ষ আলমগীর হোসেন কাপ্তাইয়ে জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা ও ভিক্টিম সাপোর্ট সেন্টারের পরিষেবা বিষয়ক জনসচেতনতা কার্যক্রম অনুষ্ঠিত  কাপ্তাইয়ে ৪১ বিজিবি’র অভিযানে পরিত্যক্ত অবস্থায় সেগুন কাঠ উদ্ধার কাপ্তাই উচ্চ বিদ্যালয়ে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে কেরাত, হামদ-নাত ও কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্টিত শ্রীপুরে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে বিএনপির দোয়া মাহফিল শ্রীপুরে এনসিপির অস্থায়ী কমিটি ঘোষণা বেনাপোল বন্দরে ভারতীয় ট্রাক চালক পিস্তলসহ আটক গরীবের এসি ঘর: মাটির দোতলা ঘর আনোয়ারায় পল্লী বিদ্যুতের কর্মবিরতি শুরু, ভোগান্তিতে সাধারণ মানুষ বাঙ্গরা বাজারকে উপজেলা ঘোষণার দাবিতে শ্রীকাইলে জনতার ঢল
/ জাতীয়, রাজধানী

ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি সেক্টর প্রতিনিধি ও এনএসডিএ’র স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন

অনলাইন ডেস্ক :
সোমবার, ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, ১১:১৪ অপরাহ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদক :

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ)-এর আয়োজনে সোমবার (০৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫) রাজধানীতে ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি সেক্টর প্রতিনিধিদের সাথে ‘দক্ষতা উন্নয়ন, শিল্প সংযুক্তি ও কর্মসংস্থানে ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি শিল্প দক্ষতা পরিষদ (আইএসসি)’ শীর্ষক স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। দক্ষতা উন্নয়ন, শিল্প সংযুক্তি ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে এনএসডিএ কর্তৃক ১৬টি শিল্প দক্ষতা পরিষদের প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময়ের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এরই অংশ হিসেবে আজ ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি সেক্টর আইএসসি প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হলো।

দেশের ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি সেক্টরের চাহিদার আলোকে পাঠ্যক্রম, পাঠ উপকরণ ও মূল্যায়ন কাঠামো প্রণয়ন ও শিক্ষানবিশিদের জন্য শিল্পখাত সংযুক্তির মাধ্যমে এ খাতের সাখে সামঞ্জস্যপূর্ণ দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা এবং দক্ষ জনবলের কর্মসংস্থান বিষয়ে ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি খাতের সাথে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে সমন্বয়ের জন্য মূলত এ আয়োজন করা হয়। একইসাথে, ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি আইএসসিসহ অন্যান্য আইএসসি’র কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষার কৌশল নির্ধারণকেও অনুষ্ঠানে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

এনএসডিএ-এর সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ) ও যুগ্মসচিব মোঃ জোহর আলী-এর সভাপতিত্বে আয়োজিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনএসডিএ-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব) ড. নাজনীন কাউসার চৌধুরী। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি আইএসসি-এর চেয়ারম্যান মহিউদ্দিন হেলাল, ভাইস চেয়ারম্যান খবির উদ্দিন আহমেদ এবং সেক্রেটারি জেনারেল শহিদ হোসেন শামীম।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা নীতিগত সুপারিশ ও পরামর্শ প্রদান করেন, যা আগামীর কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ রয়েছে। সভায় বক্তারা বলেন, ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি সেক্টরে কর্মরত জনশক্তির দক্ষতা উন্নয়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের আওতায় আনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এনএসডিএ এই খাতকে গুরুত্ব দিয়ে তাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় আনতে পারলে এই সেক্টরে বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক আয় বাড়ানো সম্ভব। ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি সেক্টর আইএসসি এক্ষেত্রে যেকোনো ধরনের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত বলে জানান।

এনএসডিএ-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব) ড. নাজনীন কাউসার চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে বলেন, দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও সনদায়নের মাধ্যমে ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি সেক্টরের কর্মীদের মর্যাদাসম্পন্ন ও শোভন কর্মসংস্থানে অন্তর্ভুক্ত করতে চাই আমরা। এক্ষেত্রে ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি সেক্টর শিল্প দক্ষতা পরিষদকে টেকসই করা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপশি এনএসডিএ-এর সাথে সমন্বয় করে কার্যক্রম গ্রহণ করার বিষয় উল্লেখ করেন তিনি। নির্বাহী চেয়ারম্যান বলেন, এনএসডিএ একটি মানসম্পন্ন স্কিলস ইকোসিস্টেম তৈরিতে কাজ করে যাচ্ছে। শিল্প দক্ষতা পরিষদ শক্তিশালী হলেই স্কিলস ইকোসিস্টেম এগিয়ে যাবে। এনএসডিএ চেয়ারম্যান শিক্ষানবিশদের শিল্প সংযুক্তির ক্ষেত্রে ইন্ডাস্ট্রি স্কিলস কাউন্সিল (আইএসসি)-এর সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি আরো বলেন- আইএসসি শক্তিশালী করার জন্য তহবিল গঠনে সংশ্লিষ্ট শিল্পসমূহ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত সিএসআর ফান্ড এর মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করতে পারে।

শিল্প প্রতিনিধিরা বলেন, ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি খাতে ছোট ছোট বহু ধরনের দক্ষ জনশক্তির প্রয়োজন হয়। এসব স্কিল সুনির্দিষ্ট করে দক্ষ জনবল তৈরি করা জরুরি। তারা উল্লেখ করেন, ভাষাগত দক্ষতার পাশাপাশি ড্রাইভার কাম ট্যুর গাইডদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা এখন সময়ের দাবী। প্রতিনিধিরা আরও বলেন, এখাতে অসংখ্য উপদক্ষতার সুযোগ আছে, যেগুলো নিয়ে কাজ করা যেতে পারে। পাশাপাশি ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভল্যুশন (ফোরআইআর) প্রযুক্তিকে বিবেচনায় রেখে দক্ষতা প্রশিক্ষণে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। তাদের মতে, দক্ষতা প্রশিক্ষণের মানোন্নয়নে শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মীদের বিষয়ে নিয়মিত ফিডব্যাক নেওয়া জরুরি। সব ধরনের দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমকে এনএসডিএ’র আওতায় আনতে পারলে দক্ষ জনবল তৈরির পাশাপাশি একটি আন্তর্জাতিক মানের স্কিলস ইকোসিস্টেম গড়ে উঠবে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে এনএসডিএ-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এবং ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি সেক্টর শিল্প দক্ষতা পরিষদের (আইএসসি)-এর পরিচালক ও সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।


এই বিভাগের আরো খবর
স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম এতিমখানায় পাকিস্তানের হাইকমিশনারের ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) উদযাপন
ঢাকায় পৌঁছেছেন ভ্যাটিকানের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল
নীলফামারিতে শ্রমিক প্রাণহানির প্রতিবাদে সমাবেশ ও মিছিল করেছে গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতি 
তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন শক্তিশালী করার কোনো বিকল্প নেই : উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ
তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন জরুরি : উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ
রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে চীন-আসিয়ানকে নিয়ে সম্মেলনের প্রস্তাব

ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

Slot Online Terpercaya Nomor 1 di Indonesia

Situs slot online gacor terpercaya adalah destinasi mewah bagi pecinta slot gacor. game slot slot gacor adalah tempat yang cocok untuk pecinta slot. Bermain di slot deposit dana adalah jaminan kegembiraan dalam perjudian slot.

Cara Memilih Permainan Slot Gacor

Pilih game rtp live slot dengan rtp (return to player) yang tinggi untuk peluang menang yang lebih baik. Isi dompet anda dengan bonus dan promosi yang menarik, tersedia setiap hari di situs slot gacor . Dengan hadirnya agen slot online terpercaya, bermain slot gacor dengan fitur gratis menjadi lebih mengasyikkan dan menguntungkan. Jangan ragu lagi, segera daftar dan mainkan game slot di slot gacor hari ini Kami menawarkan peluang bermain game slot gacor malam ini terbaik daftar dan raih kemenangan besar bersama kami.

Daftar slot online nggak main-main dalam menyediakan pilihan permainan. Ada ratusan slot dengan tema yang beragam. Dari yang klasik sampe yang paling modern, semuanya ada!
সম্পাদক কর্তৃক ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও বিসমিল্লাহ্‌ প্রিন্টিং প্রেস ২১৯, ফকিরাপুল, মতিঝিল বাণিজ্যক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ। ফোন : 41010699, 41010698 বার্তা কক্ষ : +8801972-114255, বিজ্ঞাপন : +8801717-703590,  ই-মেইল : dhakaprotidin13@gmail.com
ঢাকা প্রতিদিন © ২০২৫
Designer By : Dhaka Protidin