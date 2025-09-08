ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি সেক্টর প্রতিনিধি ও এনএসডিএ’র স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন

নিজস্ব প্রতিবেদক :
জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ)-এর আয়োজনে সোমবার (০৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫) রাজধানীতে ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি সেক্টর প্রতিনিধিদের সাথে ‘দক্ষতা উন্নয়ন, শিল্প সংযুক্তি ও কর্মসংস্থানে ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি শিল্প দক্ষতা পরিষদ (আইএসসি)’ শীর্ষক স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। দক্ষতা উন্নয়ন, শিল্প সংযুক্তি ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে এনএসডিএ কর্তৃক ১৬টি শিল্প দক্ষতা পরিষদের প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময়ের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এরই অংশ হিসেবে আজ ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি সেক্টর আইএসসি প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হলো।
দেশের ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি সেক্টরের চাহিদার আলোকে পাঠ্যক্রম, পাঠ উপকরণ ও মূল্যায়ন কাঠামো প্রণয়ন ও শিক্ষানবিশিদের জন্য শিল্পখাত সংযুক্তির মাধ্যমে এ খাতের সাখে সামঞ্জস্যপূর্ণ দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা এবং দক্ষ জনবলের কর্মসংস্থান বিষয়ে ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি খাতের সাথে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে সমন্বয়ের জন্য মূলত এ আয়োজন করা হয়। একইসাথে, ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি আইএসসিসহ অন্যান্য আইএসসি’র কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষার কৌশল নির্ধারণকেও অনুষ্ঠানে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়।
এনএসডিএ-এর সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ) ও যুগ্মসচিব মোঃ জোহর আলী-এর সভাপতিত্বে আয়োজিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনএসডিএ-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব) ড. নাজনীন কাউসার চৌধুরী। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি আইএসসি-এর চেয়ারম্যান মহিউদ্দিন হেলাল, ভাইস চেয়ারম্যান খবির উদ্দিন আহমেদ এবং সেক্রেটারি জেনারেল শহিদ হোসেন শামীম।
অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা নীতিগত সুপারিশ ও পরামর্শ প্রদান করেন, যা আগামীর কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ রয়েছে। সভায় বক্তারা বলেন, ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি সেক্টরে কর্মরত জনশক্তির দক্ষতা উন্নয়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের আওতায় আনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এনএসডিএ এই খাতকে গুরুত্ব দিয়ে তাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় আনতে পারলে এই সেক্টরে বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক আয় বাড়ানো সম্ভব। ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি সেক্টর আইএসসি এক্ষেত্রে যেকোনো ধরনের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত বলে জানান।
এনএসডিএ-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব) ড. নাজনীন কাউসার চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে বলেন, দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও সনদায়নের মাধ্যমে ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি সেক্টরের কর্মীদের মর্যাদাসম্পন্ন ও শোভন কর্মসংস্থানে অন্তর্ভুক্ত করতে চাই আমরা। এক্ষেত্রে ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি সেক্টর শিল্প দক্ষতা পরিষদকে টেকসই করা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপশি এনএসডিএ-এর সাথে সমন্বয় করে কার্যক্রম গ্রহণ করার বিষয় উল্লেখ করেন তিনি। নির্বাহী চেয়ারম্যান বলেন, এনএসডিএ একটি মানসম্পন্ন স্কিলস ইকোসিস্টেম তৈরিতে কাজ করে যাচ্ছে। শিল্প দক্ষতা পরিষদ শক্তিশালী হলেই স্কিলস ইকোসিস্টেম এগিয়ে যাবে। এনএসডিএ চেয়ারম্যান শিক্ষানবিশদের শিল্প সংযুক্তির ক্ষেত্রে ইন্ডাস্ট্রি স্কিলস কাউন্সিল (আইএসসি)-এর সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি আরো বলেন- আইএসসি শক্তিশালী করার জন্য তহবিল গঠনে সংশ্লিষ্ট শিল্পসমূহ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত সিএসআর ফান্ড এর মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করতে পারে।
শিল্প প্রতিনিধিরা বলেন, ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি খাতে ছোট ছোট বহু ধরনের দক্ষ জনশক্তির প্রয়োজন হয়। এসব স্কিল সুনির্দিষ্ট করে দক্ষ জনবল তৈরি করা জরুরি। তারা উল্লেখ করেন, ভাষাগত দক্ষতার পাশাপাশি ড্রাইভার কাম ট্যুর গাইডদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা এখন সময়ের দাবী। প্রতিনিধিরা আরও বলেন, এখাতে অসংখ্য উপদক্ষতার সুযোগ আছে, যেগুলো নিয়ে কাজ করা যেতে পারে। পাশাপাশি ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভল্যুশন (ফোরআইআর) প্রযুক্তিকে বিবেচনায় রেখে দক্ষতা প্রশিক্ষণে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। তাদের মতে, দক্ষতা প্রশিক্ষণের মানোন্নয়নে শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মীদের বিষয়ে নিয়মিত ফিডব্যাক নেওয়া জরুরি। সব ধরনের দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমকে এনএসডিএ’র আওতায় আনতে পারলে দক্ষ জনবল তৈরির পাশাপাশি একটি আন্তর্জাতিক মানের স্কিলস ইকোসিস্টেম গড়ে উঠবে।
অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে এনএসডিএ-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এবং ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি সেক্টর শিল্প দক্ষতা পরিষদের (আইএসসি)-এর পরিচালক ও সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।