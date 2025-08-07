ট্রাম্প-মোদি বন্ধুত্ব অতীত, শুল্ক বর্তমান

ঢাকাপ্রতিদিন আন্তর্জাতিক ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগমুহূর্তে এক বিস্ফোরক ঘোষণা দিলেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ভারতীয় পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণার এক সপ্তাহ না পেরোতেই এবার তা দ্বিগুণ করে ৫০ শতাংশ করার হুমকি দিয়েছেন তিনি।
সিএনবিসিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, “আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ভারতের ওপর বড় ধরনের শুল্ক বসবে।” এই ঘোষণায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অঙ্গনে উত্তেজনা ছড়িয়েছে।
ট্রাম্প ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির একসময় ছিলো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ‘হাউডি মোদি’ ও ‘নমস্তে ট্রাম্প’ ইভেন্টের মাধ্যমে দুই নেতার কূটনৈতিক বন্ধুত্ব একসময় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল। কিন্তু বর্তমানে তাদের সেই উষ্ণ সম্পর্কের আর কোনো ছাপ দেখা যাচ্ছে না।
ট্রাম্প অভিযোগ করেছেন, ভারতের বাজারে মার্কিন কোম্পানিগুলো বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হচ্ছে এবং ভারতে রপ্তানির পথে নানা বাধা রয়েছে। তিনি মনে করেন, ভারসাম্য ফেরাতেই ভারতের পণ্যের ওপর কঠোর শুল্ক আরোপ প্রয়োজন।
বিশ্লেষকরা বলছেন, এ ধরনের সিদ্ধান্ত ভারত-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য সম্পর্কে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষত প্রযুক্তি, ওষুধ এবং পোশাক খাতে ভারতীয় রপ্তানিকারকদের ওপর বড় ধাক্কা আসতে পারে।এদিকে, ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এখনো ট্রাম্পের বক্তব্যের বিষয়ে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানায়নি।
ঢাকাপ্রতিদিন/এআর