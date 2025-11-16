ঠাকুরগাঁওয়ে তথ্যনির্ভর নতুন বাংলাদেশ গঠনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

“এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে তথ্যনির্ভর নতুন বাংলাদেশ গঠনে ঠাকুরগাঁওয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রবিবার সকালে জেলা প্রশাসন ও জেলা তথ্য অফিসের যৌথ আয়োজনে জেলা কালেক্টরেট সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন, জেলা প্রশাসক ইশরাত ফারজানা । এছাড়াও সভায় বক্তব্য রাখেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (উন্নয়ন ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা) সরদার মোস্তফা শাহিন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) বুলবুল আহমেদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি) মেহনাজ ফেরদৌস, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট গোলাম ফেরদৌসসহ সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ।
এদিকে তারুণ্যনির্ভর বাংলাদেশ গড়তে মানসম্মত শিক্ষা বিস্তার, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, মাদক দূরিকরণ, তথ্যপ্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারসহ নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, জেলা তথ্য অফিসার এইচ. এম. শাহজাহান মিয়া। সভায় বক্তাগণ বলেন, ডিজিটাল যুগে একটি উন্নত, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলতে তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিকল্প নেই। তরুণদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে প্রযুক্তি শিক্ষার পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধি, সামাজিক অসঙ্গতি মোকাবিলা এবং সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। তারা আরও বলেন, বর্তমান প্রজন্মকে সঠিক তথ্য ব্যবহার ও উদ্ভাবনী চিন্তার দিকে এগিয়ে নিতে পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনের সমন্বিত ভূমিকা প্রয়োজন।
সভা শেষে তথ্যনির্ভর উন্নয়ন ও তরুণ সমাজকে সম্পৃক্ত করার বিভিন্ন উপায় নিয়ে মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।