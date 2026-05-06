ঠাকুরগাঁওয়ে মৎস্যচাষীদের মাঝে অক্সিজেন সরবরাহ যন্ত্র বিতরণ

ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জ উপজেলায় মৎস্যচাষীদের মাঝে পুকুরে অক্সিজেন সরবরাহের ইলেকট্রিক যন্ত্র সহ বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে।
চলতি অর্থবছরের মৎস্য অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় পরিচালিত মৎস্য খামার উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এ উপকরণ বিতরণ করা হয়।
আজ বুধবার ঠাকুরগাঁও-৩ আসনের সংসদ সদস্য জাহিদুর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে জেলার পীরগঞ্জ উপজেলা মৎস্য কার্যালয়ের সামনে উপকারভোগী চারজন মৎস্যচাষীর হাতে অক্সিজেন সরবরাহের ইলেকট্রিক যন্ত্রের পাশাপাশি ১০ কেজি করে চুন ও ১০ কেজি করে মাছের খাদ্য তুলে দেন ।
অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা গোলাম রব্বানী সরদার, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা আয়েশা আক্তার,পৌর বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি আসাদুজ্জামান চৌধুরী মানু সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।
এসময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এমপি জাহিদুর রহমান বলেন, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং চাষীদের আর্থিক উন্নয়ন সম্ভব। এ ধরনের সহায়তা কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি।