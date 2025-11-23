ঠাকুরগাঁওয়ে সাংবাদিকতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ঠাকুরগাঁওয়ের ফেডারেশন যুব ফোরাম সদস্যদের সাংবাদিকতা বিষয়ে রবিবার দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঠাকুরগাঁওয়ের আরডিআরএস প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আয়োজিত এ কর্মশালায় সংবাদপত্র, সাংবাদিকতা, রির্পোট লেখার নিয়মাবলী, সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতা, আদর্শ-উদ্দেশ্য, প্রতিবন্ধকতাসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয়ে ধারণা প্রদান করেন, স্থানীয় সিনিয়র সাংবাদিক এস, এম জসিম, আরডিআরএস’র উর্ধ্বতন প্রশিক্ষক অমল টিক্কু, কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট সুপারভাইজার শশিউল ইসলাম ও টেকনিক্যাল কৃষি অফিসার রবিউল ইসলাম।
আরডিআরএস’র কোর কমপ্রেহেন্সিপ প্রোগ্রামের আওতায় অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে জেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন ফেডারেশান যুব ফোরামের ৩০সদস্য ও সদস্যা অংশ নেন।