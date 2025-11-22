ঠাকুরগাঁও-১ আসনের জামায়াত মনোনীত প্রার্থী মটরসাইকেল শোডাউন

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ঠাকুরগাঁওয় এক আসনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত পদপ্রার্থী, কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা সদস্য, ছাত্রশিবিরের ঢাকা দক্ষিণের সাবেক সভাপতি দেলাওয়ার হোসেনের প্রায় বিশ হাজার নেতাকর্মীর অংশ গ্রহণে প্রায় একশ’ কিলোমিটার ব্যাপী নির্বাচনী মটরসাইকেল শো-ডাউন অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ শনিবার (২২ নভেম্বর) সকাল দশটায় ঠাকুরগাঁও পৌর শহরের সালন্দর ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা হতে মটরসাইকেল শো-ডাউন শুরু হয়ে বিকেল তিনটা পর্যন্ত সংসদীয় আসনের পৌরশহরের পুরাতন বাস স্ট্যান্ড হয়ে নারগুন, বেগুনবাড়ী, মোহাম্মদপুর, রহিমানপুর, রাজাগাঁও, রুহিয়া ইউনিয়নহ প্রত্যন্ত অঞ্চলের বাজার পর্যন্ত দাড়ি পাল্লায় ভোটের প্রচারণা চালিয়েছেন।
এসময় তিনি মাঝে মাঝে গাড়ি থামিয়ে ভোটারদের সাথে কুশল বিনিময় করেন। শো-ডাউন শেষে প্রার্থী দেলাওয়ার হোসেন নতুন দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত উন্নয়নের বাংলাদেশ গঠনে জামায়াতে ইসলামীর দাড়ি পাল্লায় ভোট প্রদানের আহ্ববান জানান। মটরসাইকেল শো-ডাউনে অংশ নেন ঠাকুরগাঁও-১ আসনের জামায়াত মনোনীত প্রার্থী দেলাওয়ার হোসেনের সাথে জামায়াতের জেলা সেক্রেটারী আলমীর হোসেন, জামায়াত নেতা শামীম হোসেনসহ প্রায় ২০ হাজার নেতাকর্মী, সমর্থক প্রায় ১০ হাজার মটরসাইকেল নেন।