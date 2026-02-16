ডাঃ লিটন এমপিকে স্টেট ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে উষ্ণ অভ্যর্থনা

দেশের অন্যতম সেরা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ (এসইউবি) ট্রাস্টি বোর্ডের সহ-সভাপতি ডাঃ মাহবুবুর রহমান লিটন ময়মনসিংহ-৭ ত্রিশাল আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় এসইউবি ক্যাম্পাসে তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে।
এসইউবি ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি ড. এ. এম. শামীম তাকে ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জানান। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতার হোসেন খান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এসময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।
ড. এ. এম. শামীম অভ্যর্থনা জানান, ডাঃ মাহবুবুর রহমান লিটন সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় এসইউবি পরিবার অত্যন্ত গর্বিত এবং জাতির সেবায় তার অব্যাহত সাফল্যের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভকামনা জানিয়েছেন।