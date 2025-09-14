সোমবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৩:৫৮ পূর্বাহ্ন
শিরোনামঃ
মাদারীপুর জেলার শ্রেষ্ঠ ওসি হলেন কে.এম সোহেল রানা  বিশ্ব লিম্ফোমা সচেতনতা দিবস ২০২৫ : জানুন, বুঝুন, প্রতিরোধ করুন ডাকসুর পক্ষ থেকে সিনেটে যাচ্ছেন যে ৫ জন বিএনপি ক্ষমতায় গেলে সব ধর্মের মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে: সাবেক এমপি হাবিব পাইকগাছায় প্রকাশ্যে দিনে দুপুরে স্বাস্থ্য কর্মীর গলা থেকে চেইন ছিনতাই আনোয়ারায় চুরি মামলায় দুইজন গ্রেফতার, স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকা উদ্ধার গাজীপুরে সাংবাদিক ঐক্য পরিষদ নির্বাচন : সভাপতি কাশেম, সাধারণ সম্পাদক রফিক নির্বাচিত সাতক্ষীরা জেলা আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক মাসিক সভা গাজীপুরে মামাকে খুন করে পালানোর সময় ট্রেনে ভাগ্নে গ্রেপ্তার শিক্ষা ও সমাজসেবায় অবদান রাখায় খায়রুজ্জামান খানকে সাউথ এশিয়ান এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড নীলফামারীতে তিস্তার পানি বৃদ্ধি ভূরুঙ্গামারী উপজেলায় বিএনপি’র রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের ৩১ দফা কর্মসূচীর লিফলেট বিতরণ মেলান্দহেয় পিস ইয়াবাসহ কুখ্যাত মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার জাতির চেতনা-ইতিহাস টিকিয়ে রাখার অন্যতম হাতিয়ার বই: ধর্ম উপদেষ্টা এনডিসি ২.০ তে অর্থায়ন মাত্র ১.২৫%, এনডিসি ৩.০ বাস্তবায়ন নির্ভর করছে উন্নত দেশগুলোর অনুদানের ওপর শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিব ড. মো. সানোয়ার জাহান ভুঁইয়া ঝালকাঠি প্রেসক্লাব সভাপতি কাজী খলিলুর রহমানের স্মরণে দোয়া ও মিলাদ কিশোরগঞ্জে র‌্যাবের অভিযানে তাজুল ইসলাম হত্যা মামলার আসামী আটক প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি কিশোরগঞ্জ হাওর বিএনপির নামে কেউ চাঁদাবাজি করলে তার জন্য বিএনপি দায়ী হবে না,” বলেন খোরশেদুল আলম লালমনিরহাটে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ জেলা ইউনিট কমান্ড আহ্বায়ক কমিটির পরিচিতি ও সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় জামালপুরে চাঁদা না দেওয়ায় ব্যবসায়ীর বাড়ি ও প্রতিষ্ঠানে হামলা, লুটপাট ও ভাঙচুরের অভিযোগ পাইকগাছায় অজ্ঞান পার্টির কবলে পড়ে হারালেন দুই ভিক্ষুক সারাদিনের ভিক্ষার টাকা  মুকসুদপুর সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপারকে প্রেসক্লাবের ত্রুেস্ট প্রদান কুড়িগ্রামে রাষ্ট্র সংস্কার কৃষক আন্দোলনের ডাকে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত রোগী দুর্ভোগের আস্তানা: সরকারি বনাম বেসরকারি হাসপাতাল ৫০০ শিক্ষার্থীকে আলোকিত ফেনী ফাউন্ডেশনের সংবর্ধনা ফুলপুর-তারাকান্দায় বিএনপির লিফলেট বিতরণ গাজীপুরে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে অস্ত্র, মোটরসাইকেল ও ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার ৫ টুয়েলভে চলছে সিজন অফ সেল, সকল পণ্যে থাকছে ৩৩% ছাড়
/ শিক্ষাঙ্গন

ডাকসুর পক্ষ থেকে সিনেটে যাচ্ছেন যে ৫ জন

অনলাইন ডেস্ক :
রবিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, ১০:৫৬ অপরাহ্ন

ঢাকাপ্রতিদিন প্রতিবেদক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) কার্যনির্বাহী পরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় ছাত্র প্রতিনিধি হিসেবে পাঁচ জনের নাম চূড়ান্ত করা হয়েছে। রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) সকালে উপাচার্যের অফিস সংলগ্ন কনফারেন্স রুমে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান সভায় সভাপতিত্ব করেন।

এ সময় নবনির্বাচিত সহসভাপতি (ভিপি) সাদিক কায়েম, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) এস এম ফরহাদ, সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) মহিউদ্দীন খানসহ কার্যনির্বাহী পরিষদের অন্যান্য সম্পাদক ও সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।সভা শেষে ব্রিফ করেন ডাকসুর জিএস এস এম ফরহাদ। তিনি জানান, ডাকসুর পক্ষ থেকে সিনেটে পাঁচজন প্রতিনিধি পাঠানোর বিষয়ে আজকের সভায় আলোচনা হয়েছে। পাঁচজন প্রতিনিধির ব্যাপারেও ঐক্যমত হয়েছেন নির্বাচিতরা।

সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি হিসেবে চূড়ান্ত পাঁচজন হলেন- ভিপি আবু সাদিক কায়েম, জিএস এস এম ফরহাদ, এজিএস মুহা. মহিউদ্দীন খান, ছাত্র পরিবহন সম্পাদক আসিফ আবদুল্লাহ ও সদস্য সাবিকুন্নাহার তামান্না। ছাত্র প্রতিনিধি চূড়ান্তের প্রক্রিয়া সম্পর্কে জিএস এস এম ফরহাদ জানান, আগের পদ্ধতি অনুযায়ী ভিপি, জিএস, এজিএস ছাত্র প্রতিনিধি হিসেবে ছিলেন। এবারও রাখা হয়েছে। এ ছাড়া অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের সমস্যা তুলে ধরতে ছাত্র পরিবহন সম্পাদককে রাখা হয়েছে। আর ছাত্রীদের সমস্যা তুলে ধরতে সাবিকুন্নাহার তামান্নাকে রাখা হয়েছে। ঐকমত্যের ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

অল্প সময়ের মধ্যে প্রতিনিধিদের নাম গেজেট আকারে প্রকাশ হবে বলে আশা রাখছেন তারা।এস এম ফরহাদ আরও বলেন, আজ থেকে শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করছি। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আগামী এক বছরে কী কী কাজ করবেন, কোন সপ্তাহে কী কাজ করবেন—সেটির পুরো পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হচ্ছে। অল্প সময়ের মধ্যে তারা কাজে নেমে পড়বেন। ভিপি আবু সাদিক কায়েম বলেন, ডাকসুতে যারা নির্বাচিত হয়েছেন, কেউ নেতা নন সবাই ছাত্রদের প্রতিনিধি। শিক্ষার্থীদের কাজ হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন করা। আমাদের কাজ হচ্ছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি সেগুলো বাস্তবায়ন করা।
ঢাকাপ্রতিদিন/এআর


এই বিভাগের আরো খবর
রাকসু নির্বাচনে ২৩টি পদে মনোনয়ন তুলেছেন ৩৯৫ জন : প্রথম দিনে জমা পড়েছে ২৯টি
নারীকে ‘গণধর্ষনের’ হুমকিদাতা আলী হুসেনকে বহিষ্কার করেছে ঢাবি
সামাজিক সচেতনতায় ইবিতে মঞ্চস্থ নাটক ‘অর্থহীন’
প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করেও ডাকসু নির্বাচন হবে : ঢাবি উপাচার্য
বাকৃবি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা, হল ত্যাগের নির্দেশ
প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগে নারীদের জন্য বিশেষ কোটা বাতিল

ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

Slot Online Terpercaya Nomor 1 di Indonesia

Situs slot online gacor terpercaya adalah destinasi mewah bagi pecinta slot gacor. game slot slot gacor adalah tempat yang cocok untuk pecinta slot. Bermain di slot deposit dana adalah jaminan kegembiraan dalam perjudian slot.

Cara Memilih Permainan Slot Gacor

Pilih game rtp live slot dengan rtp (return to player) yang tinggi untuk peluang menang yang lebih baik. Isi dompet anda dengan bonus dan promosi yang menarik, tersedia setiap hari di situs slot gacor . Dengan hadirnya agen slot online terpercaya, bermain slot gacor dengan fitur gratis menjadi lebih mengasyikkan dan menguntungkan. Jangan ragu lagi, segera daftar dan mainkan game slot di slot gacor hari ini Kami menawarkan peluang bermain game slot gacor malam ini terbaik daftar dan raih kemenangan besar bersama kami.

Daftar slot online nggak main-main dalam menyediakan pilihan permainan. Ada ratusan slot dengan tema yang beragam. Dari yang klasik sampe yang paling modern, semuanya ada!
সম্পাদক কর্তৃক ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও বিসমিল্লাহ্‌ প্রিন্টিং প্রেস ২১৯, ফকিরাপুল, মতিঝিল বাণিজ্যক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ। ফোন : 41010699, 41010698 বার্তা কক্ষ : +8801972-114255, বিজ্ঞাপন : +8801717-703590,  ই-মেইল : dhakaprotidin13@gmail.com
ঢাকা প্রতিদিন © ২০২৫
Designer By : Dhaka Protidin