ডাকসুর পক্ষ থেকে সিনেটে যাচ্ছেন যে ৫ জন

ঢাকাপ্রতিদিন প্রতিবেদক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) কার্যনির্বাহী পরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় ছাত্র প্রতিনিধি হিসেবে পাঁচ জনের নাম চূড়ান্ত করা হয়েছে। রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) সকালে উপাচার্যের অফিস সংলগ্ন কনফারেন্স রুমে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান সভায় সভাপতিত্ব করেন।
এ সময় নবনির্বাচিত সহসভাপতি (ভিপি) সাদিক কায়েম, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) এস এম ফরহাদ, সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) মহিউদ্দীন খানসহ কার্যনির্বাহী পরিষদের অন্যান্য সম্পাদক ও সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।সভা শেষে ব্রিফ করেন ডাকসুর জিএস এস এম ফরহাদ। তিনি জানান, ডাকসুর পক্ষ থেকে সিনেটে পাঁচজন প্রতিনিধি পাঠানোর বিষয়ে আজকের সভায় আলোচনা হয়েছে। পাঁচজন প্রতিনিধির ব্যাপারেও ঐক্যমত হয়েছেন নির্বাচিতরা।
সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি হিসেবে চূড়ান্ত পাঁচজন হলেন- ভিপি আবু সাদিক কায়েম, জিএস এস এম ফরহাদ, এজিএস মুহা. মহিউদ্দীন খান, ছাত্র পরিবহন সম্পাদক আসিফ আবদুল্লাহ ও সদস্য সাবিকুন্নাহার তামান্না। ছাত্র প্রতিনিধি চূড়ান্তের প্রক্রিয়া সম্পর্কে জিএস এস এম ফরহাদ জানান, আগের পদ্ধতি অনুযায়ী ভিপি, জিএস, এজিএস ছাত্র প্রতিনিধি হিসেবে ছিলেন। এবারও রাখা হয়েছে। এ ছাড়া অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের সমস্যা তুলে ধরতে ছাত্র পরিবহন সম্পাদককে রাখা হয়েছে। আর ছাত্রীদের সমস্যা তুলে ধরতে সাবিকুন্নাহার তামান্নাকে রাখা হয়েছে। ঐকমত্যের ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
অল্প সময়ের মধ্যে প্রতিনিধিদের নাম গেজেট আকারে প্রকাশ হবে বলে আশা রাখছেন তারা।এস এম ফরহাদ আরও বলেন, আজ থেকে শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করছি। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আগামী এক বছরে কী কী কাজ করবেন, কোন সপ্তাহে কী কাজ করবেন—সেটির পুরো পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হচ্ছে। অল্প সময়ের মধ্যে তারা কাজে নেমে পড়বেন। ভিপি আবু সাদিক কায়েম বলেন, ডাকসুতে যারা নির্বাচিত হয়েছেন, কেউ নেতা নন সবাই ছাত্রদের প্রতিনিধি। শিক্ষার্থীদের কাজ হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন করা। আমাদের কাজ হচ্ছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি সেগুলো বাস্তবায়ন করা।
