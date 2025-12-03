বৃহস্পতিবার, ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৩:৪৫ পূর্বাহ্ন
শিরোনামঃ
/ সারাবাংলা

ডা. আমান উল্লাহ এর উদ্যোগে লক্ষ্মীপুরের অর্ধশতাধিক মসজিদে খালেদা জিয়ার জন্য দোয়া

নিজস্ব প্রতিবেদক
বুধবার, ৩ ডিসেম্বর, ২০২৫, ৯:৫১ অপরাহ্ন

বিএনপির চেয়ারপার্সন ও দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনা করে লক্ষ্মীপুরের কমলনগর ও রামগতি আসনের অর্ধশতাধিক মসজিদে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনি, রবি ও সোমবার টানা তিন দিন এসব দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেন, ডক্টর অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ এর প্রথম যুগ্ম মহাসচিব এবং জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের (জেডআরএফ) বোর্ড অব ডাইরেক্টরসের সদস্য বিশিষ্ট অর্থোপেডিক সার্জন ডাক্তার শাহ মুহাম্মদ আমান উল্লাহ।

কমলনগরের মিয়াপাড়া হাজী হাফিজুল্লাহ জামে মসজিদ, ফজুমিয়ারহাট মাদ্রাসাতুল দাওয়াহ ও এতিমখানা, উত্তর চর জাঙ্গালিয়া হাফিজুল হক পাটারি মাদ্রাসা, বাঁশতলা দারুস সুন্নাহ ইসলামী কাওমী মাদ্রাসা, ইসহাকনগর হাই স্কুল এন্ড কলেজ, বশির উল্যাহ হাওলাদার জামে মসজিদ, সাহেবেরহাট আশ্রাফুল উলুম ইসলামীয়া কাওমী মাদ্রাসা, আনন্দ বাজার জামে মসজিদ , জাতুন নেকাকাইন জামে মসজিদ, সাহেবেরহাট আশরাফিয়া এতিমখানা, চৌধুরী বাজার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদসহ শতাধিক মসজিদ ও মাদরাসায় দোয়া ও কোরআন খতম অনুষ্ঠিত হয়।

দোয়া মাহফিলে অংশ নেন নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ । সবাই একত্রিত হয়ে দেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী, বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার দ্রুত আরোগ্য, দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা কামনা করেন। তাঁরা খালেদা জিয়ার রোগমুক্তির জন্য কোরআন তেলাওয়াত, মিলাদ ও বিশেষ মুনাজাত করেন।

এসময় স্থানীয়রা বলেন, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া জাতীয় রাজনীতির এক সাহসী ও দৃঢ়চেতা নেতা। জাতির ক্রান্তিলগ্নে তাঁর ভূমিকা ইতিহাসের অংশ হয়ে থাকবে। তাঁর অসুস্থতার জন্য এই সময়ে আমরা সবাই রাজনৈতিক মতভেদ ভুলে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাঁর জন্য দোয়া করি।


ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

সম্পাদক কর্তৃক ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও বিসমিল্লাহ্‌ প্রিন্টিং প্রেস ২১৯, ফকিরাপুল, মতিঝিল বাণিজ্যক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ। ফোন : 41010699, 41010698 বার্তা কক্ষ : +8801972-114255, বিজ্ঞাপন : +8801717-703590,  ই-মেইল : dhakaprotidin13@gmail.com
ঢাকা প্রতিদিন © ২০২৫
Designer By : Dhaka Protidin