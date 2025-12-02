ডিএমটিসিএল ও এনেক্স কমিউনিকেশনসের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) এবং এনেক্স কমিউনিকেশনস লিমিটেডের মধ্যে মেট্রোরেলের ‘এক্সক্লুসিভ ইনসাইড ব্র্যান্ডিং সার্ভিসেস’ বিষয়ক একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ আয়োজনের মাধ্যমে দুই প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক সহযোগিতার নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো। সোমবার (১ ডিসেম্বর) সকালে ডিএমটিসিএল কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন ডিএমটিসিএলের যুগ্মসচিব ও কোম্পানি সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব) খন্দকার এহতেশামুল কবির এবং এনেক্স কমিউনিকেশনস লিমিটেডের পরিচালক শরিফ সাব্বীর। দুই প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা মনে করেন, এ উদ্যোগ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাকে আরো এগিয়ে নেবে। এ সময় এনেক্স কমিউনিকেশনস লিমিটেডের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন চেয়ারম্যান মাহমুদুর রহমান, উপদেষ্টা সাইদুল আমিন, চিফ একাউন্টস এন্ড ফাইন্যান্স অফিসার শাহীন সরকার, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার অপারেশন আবু সাইদ মো. মবিন এবং ডিএমটিসিএল ব্র্যান্ডিং প্রজেক্টের কনসালট্যান্ট সানাউল আহমেদ। ডিএমটিসিএলের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফারুক আহমেদ, প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মোহাম্মদ আব্দুল ওহাব, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ও পরিচালক (প্রশাসন) এ কে এম খায়রুল আলমসহ প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।