ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন কুড়িগ্রাম জেলা শাখার নির্বাহী কমিটির শপথ গ্রহন অনুষ্ঠিত 

রফিকুল ইসলাম, কুড়িগ্রাম
বুধবার, ২২ অক্টোবর, ২০২৫, ৫:০৯ অপরাহ্ন

ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ , কুড়িগ্রাম জেলা শাখার নির্বাহী কমিটির শপথ গ্রহন অনুষ্ঠান ২২ অক্টোবর ২০২৫ বুধবার বিকেলে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর উপপরিচালকের কার্যালয় সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর উপপরিচালকের কার্যালয় সম্মেলন কক্ষে ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ, কুড়িগ্রাম জেলা শাখার নির্বাহী কমিটির শপথ গ্রহন অনুষ্ঠানে নির্বাহী কমিটির সম্মানিত সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান জেলা রিটার্নিং অফিসার এস এম রেজাউল করিম। আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করেন ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ, কুড়িগ্রাম জেলা শাখার নবগঠিত তিন বছর মেয়াদী নির্বাহী কমিটির সভাপতি
কে এম নাজমুল হুদা, সিনিয়র সহ-সভাপতি
মো: শফিকুল ইসলাম, সহ-সভাপতি মো: মাহফুজার রহমান, সাধারণ সম্পাদক
মো: মাজেদুল ইসলাম, যুগ্ম সম্পাদক
জুয়েল আহমেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক
মো: আখতারুজ্জামান, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক
মো: মুসা মিয়া, অর্থ সম্পাদক মো: নুর আলম,
দপ্তর সম্পাদক এসএম সাহেদ আকরাম,
প্রচার প্রকাশনা ও তথ্য বিষয়ক সম্পাদক
মো: মাসুদ রানা, চাকুরি ও আইন বিষয় সম্পাদক মো: আবুল হাশেম, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক মো: সাজেদুল করিম, গবেষণা ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক মো: সোহেল রানা,
সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক মো: ওমর ফারুক, মহিলা সম্পাদক (মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত) শাহনাজ লাইজু চৌধুরী, সাহিত্য সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক সাখওয়াত হোসেন, নির্বাহী সদস্য পদে মো: আবু তাহের মিয়া প্রমুখ । অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ, কুড়িগ্রাম জেলা শাখার নির্বাচন-২০২৪ এর সহকারী রিটার্নিং অফিসার মো: আফসার আলী,
ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ, কুড়িগ্রাম জেলা শাখার সাবেক সভাপতি মো: মোকছেদ আলী , সাবেক সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব আবু সুফিয়ান, কুড়িগ্রামের সকল উপজেলার সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক , উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ।


