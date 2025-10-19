ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে সংসদ নির্বাচনের তফসিল : সিইসি

প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ, এম, এম নাসির উদ্দিন বলেছেন, ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হবে।
তিনি বলেন, ‘আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে যদি আমাদের নির্বাচন করতে হয়, তাহলে ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে তফসিল ঘোষণা করতে হবে। আমরা সেই লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি।’
সিইসি বলেন, আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে রমজানের আগে নির্বাচনের লক্ষ্য নিয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। নির্বাচনের কর্মপরিকল্পনায়ও এভাবেই রয়েছে।
শনিবার বিকেলে বরিশাল সার্কিট হাউজ মিলনায়তনে বিভাগীয় প্রশাসন ও আঞ্চলিক নির্বাচন অফিসের আয়োজনে আসন্ন সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা শেষে সিইসি এসব কথা বলেন।
মতবিনিময় সভা শেষে সাংবাদিকদের সিইসি বলেন, ‘সবার কাছে আমাদের মুল ম্যাসেজটাই হলো- আইন অনুযায়ী জাতিকে একটা সুষ্ঠু-সুন্দর নির্বাচন উপহার দেয়ার জন্য কাজ করতে হবে। সুষ্ঠু নির্বাচন করার জন্য নির্বাচন কমিশন ও স্থানীয় প্রশাসন কাজ করবে। তারা এটা করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আগে যে দুই-তিনটা নির্বাচন হয়েছে, এবার সেই ধরনের নির্বাচন হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।’
সিইসি বলেন, ‘চ্যলেঞ্জ আসবে, আমরা হাসিমুখে মোকাবেলা করবো। একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের ক্ষেত্রে যতধরনের সমস্যাই আসুক, হাসিমুখে এটাকে মোকাবেলা করবো।’
সাংবাদিকদের সহযোগিতা প্রসঙ্গে সিইসি বলেন, ‘আগামী নির্বাচনে সাংবাদিকদের ভূমিকা রাখতে হবে। নির্বাচনের সময় সত্য-মিথ্যা যাচাই না করে কেউ যদি গুজব ছড়ায়, তা থেকে বড় ধরনের ঘটনার সৃষ্টি হতে পারে।’
তিনি বলেন, ‘নির্বাচন কমিশন আইন করেছে। আইনে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলা হয়েছে। অপতথ্য রোধে কমিশন কার্যালয়ে একটি সেল খোলা হয়েছে।’
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) শাপলা প্রতীকের বিষয়ে তিনি বলেন, একটা দলের প্রতীক নিতে হলে আইন ও বিধি অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের যে তালিকাভুক্ত প্রতীক রয়েছে সেখান থেকে নিতে হয়। তারা যা চেয়েছে সেটা আমাদের তালিকাভুক্ত প্রতীক নয়। এজন্য আমাদের দেয়ার সুযোগ নেই।
সিইসি বলেন, ‘পিআর নিয়ে এখন রাজনৈতিকভাবে বির্তক চলছে। এটি এখন কিছুটা রাজনৈতিক বিষয় হয়ে গেছে। তবে আমরা কোন রাজনৈতিক বিতর্কে ঢুকতে চাইনা। আমরা আইন অনুযায়ী চলছি।’
তিনি বলেন, ‘যারা প্রবাসে থাকেন তাদের জন্য আমরা ভোট দেওয়ার ব্যাবস্থা করছি। পাশাপাশি যারা নির্বাচনের সঙ্গে জড়িত থাকবেন তাদের ভোটের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। যার রেজিস্ট্রেশন হবে ডিজিটাল অনলাইন আর ভোট হবে ম্যানুয়াল। যেহেতু প্রবাসীরা ভোট দিতে খুবই আগ্রহী তাই এটা করছি।’
মতবিনিময় সভায় বরিশালের বিভাগীয় কমিশনার, ছয় জেলার জেলা প্রশাসকসহ প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর ঊধ্বর্তন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
এ ছাড়া আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে বরিশাল অঞ্চলের সব পর্যায়ের নির্বাচন কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ, এম, এম নাসির উদ্দিন।