ড্যাবের কেন্দ্রীয় কমিটিতে মতলবের তিন চিকিৎসক

ডক্টরস্ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ড্যাব) কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটিতে সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন চাঁদপুর জেলার মতলব এর কৃতি সন্তান অধ্যাপক ডাঃ সরকার মাহবুর আহমেদ সরকার শামীম, অধ্যাপক ডাঃ শামীম আহমেদ, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন সহকারী অধ্যাপক (নিউরোসার্জারী) ডাঃ মোঃ বশীর আহম্মেদ খান হৃদয়। তিন অধ্যাপক হলেন মতলবের কৃতি সন্তান। প্রত্যক্ষ ভোটে সভাপতি, মহাসচিব নির্বাচিত হওয়ার আড়াই মাস পরে ২৭৬ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ কমিটি পেয়েছে ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ-ড্যাব।
মঙ্গলবার বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ড্যাবের ২৭৬ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ কমিটি অনুমোদন জানানো হয়েছে। গত ৯ অগাস্ট ড্যাবের সম্মেলনে সরাসরি ভোটে হারুন আল রশীদ সভাপতি এবং জহিরুল ইসলাম শাকিল মহাসচিব নির্বাচিত হন।
পূর্ণাঙ্গ কমিটি ছাড়াও ৫৭ সদস্যের একটি উপদেষ্টা পরিষদও অনুমোদন দিয়েছে বিএনপি। পূর্ণাঙ্গ কমিটিতে একজন সিনিয়র সহসভাপতি, ৪৫ জন সহসভাপতি, একজন করে কোষাধ্যক্ষ ও সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব এবং ৩১জন যুগ্ম মহাসচিব রয়েছে। এছাড়া সাংগঠনিক-সহসাংগঠনিক, সম্পাদকীয় বিভিন্ন পদসহ সদস্য পদ মিলে সর্বমোট ২৭৬ জন চিকিৎসক কমিটিতে স্থান পেয়েছেন।
ড্যাব এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক আগামীর দেশনায়ক তারেক রহমানকে কমিটিতে স্থান পাওয়া নেতৃবৃন্দ ও শুভানুধ্যায়ী আন্তরক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান।