ড্যাব নির্বাচনে ডা. হারুন-শাকিল পূর্ণ প্যানেলে জয়ী

নিজস্ব প্রতিবেদক :
বিএনপিন্থি চিকিৎসকদের সংগঠন ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ড্যাব)-এর নির্বাচনে ডা. হারুন-ডা. শাকিল পরিষদ পূর্ণ প্যানেলে জয়ী হয়েছে। শনিবার (৯ আগস্ট) রাজধানীর উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ শেষে রাত ১২টার পর এই ফলাফল ঘোষণা করা হয়।
ভোটে সভাপতি পদে অধ্যাপক ডাক্তার হারুন আল রশিদ পেয়েছেন ১৩৬৯ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অধ্যাপক ডাক্তার এ কে এম আজিজুল হক পেয়েছেন ১২০২ ভোট। সিনিয়র সহ-সভাপতি পদে ডাক্তার আবুল কেনান পেয়েছেন ১৩৩০ ভোট, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ডাক্তার ডা. সাইফ উদ্দিন সিদ্দিক আহমেদ তুহিন পেয়েছেন ১২৩৩ ভোট।
মহাসচিব পদে ডাক্তার জহিরুল ইসলাম শাকিল পেয়েছেন ১৪৫৮ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ডাক্তার আব্দুস শাকুর খান পেয়েছেন ১০৭৯ ভোট। কোষাধ্যক্ষ পদে ডাক্তার মেহেদী হাসান পেয়েছেন ১৩১২ ভোট, নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তোফিদ উল ইসলাম জন পেয়েছেন ১২৫৯ ভোট।
সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব পদে ডা. একেএম খালেকুজ্জামান লিপু পেয়েছেন ১৩১৬ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দী আবু মুহাম্মদ আহসান ফিরোজ পেয়েছেন ১২৪৯ ভোট। নির্বাচনে মোট ৩ হাজার ১১৭ ভোটারের মধ্যে ২ হাজার ৬০০ জন ভোট দেন। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়। ফলাফল ঘোষণার পর বিজয়ীদের মাঝে উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে।