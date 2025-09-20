ড্যাব নেতা ডাঃ মোঃ ইউনুস আলীর আয়োজনে নাগেশ্বরীতে ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত 

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশনায় কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী উপজেলার হাসনাবাদ আদর্শ জনতা বিদ্যা বিতান উচ্চ বিদ্যালয়ে “ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প” অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫) এ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কুড়িগ্রাম জেলা বিএনপির সদস্য, বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ মোঃ ইউনুছ আলী। এসময় বিএনপি ও এর অঙ্গ-সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন, প্রধান অতিথি হিসেবে আলহাজ্ব মোখলেছুর রহমান, সদস্য সচিব, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), নাগেশ্বরী উপজেলা শাখা ও সাবেক চেয়রম্যান, বেরাবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ।
এবং প্রধান বক্তা হিসেবে আলহাজ্ব শফিউল আলম শফি, সিনিয়র যুগ্ম-আহবায়ক, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), নাগেশ্বরী উপজেলা শাখা ও চেয়রম্যান, ভিতরবন্দ ইউনিয়ন পরিষদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে মোঃ শহিদুল ইসলাম সরকার, যুগ্ম-আহবায়ক, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), নাগেশ্বরী উপজেলা শাখা । মোঃ মোজাম্মেল হক (দুদু), যুগ্ম-আহবায়ক, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), নাগেশ্বরী উপজেলা শাখা । মোঃ নাজির হোসেন মাষ্টার, যুগ্ম-আহবায়ক, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), নাগেশ্বরী উপজেলা শাখা । মোঃ আঃ সামাদ মাষ্টার, সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), নাগেশ্বরী উপজেলা শাখা।
আলহাজ্ব বেলাল হোসেন ব্যাপারী, সদস্য সচিব, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), হাসনাবাদ ইউনিয়ন শাখা । মোঃ নজরুল ইসলাম মেম্বার, সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), হাসনাবাদ ইউনিয়ন শাখা । সঞ্চালনায় ছিলেন মোঃ মনছুর আলম মেম্বার, সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), হাসনাবাদ ইউনিয়ন শাখা । ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোঃ রবিউল আলম, আহবায়ক, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), হাসনাবাদ ইউনিয়ন শাখা ।
বিশিষ্ট কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ মোঃ ইউনুস আলী, সদস্য, কুড়িগ্রাম জেলা বিএনপি ও কেন্দ্রীয় ড্যাব
আয়োজনে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয় । এসময় বিএনপি ও এর অঙ্গ-সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন এবং স্থানীয় জনগণ চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করে আনন্দিত ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন যা এলাকায় ব্যাপক সাড়া ফেলে।