ঢাকার রাশিয়ান হাউসে পিতৃভূমির রক্ষকের বর্ষ এবং মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধে বিজয়ের ৮০তম বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত ১০ম আন্তর্জাতিক লোকসংগীত উৎসব “দোব্রোভিদেনির” বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশি যুবকদের রাশিয়ার লোক সংগীতের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। অনুষ্ঠানটিতে লোকশিল্পের বৈচিত্র্য এবং রাশিয়ার অঞ্চলের সংগীত উত্তরাধিকার প্রদর্শন করে উত্সবের সেরা পারফরম্যান্সগুলি প্রদর্শিত হয়েছিল।
স্ক্রিনিংয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, স্কুলের শিক্ষার্থী এবং কলেজের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন, যারা রাশিয়ার লোক সংস্কৃতির প্রতি গভীর আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। এই ঘটনা রাশিয়া ও বাংলাদেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক বন্ধন জোরদারে অবদান রেখেছে।