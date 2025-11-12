ঢাকায় রাশিয়ান হাউস ও রুডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদলের নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন

ঢাকাস্থ রাশিয়ান হাউস ও রাশিয়ার পিপলস ফ্রেন্ডশিপ ইউনিভার্সিটি (RUDN University)-এর প্রতিনিধিদল নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় (NSU) পরিদর্শন করেছেন। মঙ্গলবার (১২ নভেম্বর) অনুষ্ঠিত এ সফরে শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সহযোগিতা জোরদারের নানা সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়।
বৈঠকে উভয় পক্ষ নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘রাশিয়ান স্টাডিজ সেন্টার’ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে প্রাথমিক সম্মতিতে পৌঁছান। এই কেন্দ্রটি বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের রাশিয়ান ভাষা, সংস্কৃতি এবং রাশিয়ায় উচ্চশিক্ষার সুযোগ সম্পর্কে আগ্রহ ও সচেতনতা বাড়াতে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।
এ ছাড়াও, আলোচনায় RUDN বিশ্ববিদ্যালয় ও নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এর মাধ্যমে শিক্ষা বিনিময়, যৌথ গবেষণা ও একাডেমিক কর্মসূচিতে ভবিষ্যৎ সহযোগিতার ভিত্তি স্থাপন করা হবে।
বৈঠকে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ডিন, শিক্ষক এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে, রাশিয়ান হাউসের পক্ষ থেকে পরিচালক ও সাংস্কৃতিক কর্মকর্তা এবং RUDN বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।