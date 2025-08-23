ঢাকায় রাশিয়ার জাতীয় পতাকা দিবসে গালা কনসার্ট

রাশিয়ান ফেডারেশনের জাতীয় পতাকা দিবস উদযাপন উপলক্ষে ঢাকার রবীন্দ্র সরোবর মুক্তমঞ্চে আয়োজিত হলো এক বর্ণাঢ্য গালা কনসার্ট। শুক্রবার (২২ আগস্ট) রাশিয়ান হাউস ইন ঢাকা আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ও রাশিয়ার সাংস্কৃতিক বন্ধন নতুন মাত্রা পায়।
আনুষ্ঠানিক পর্বে ঢাকা সিটি করপোরেশনের প্রতিনিধি ও বাংলাদেশে রাশিয়ান দূতাবাসের মিনিস্টার কাউন্সেলর বক্তব্য দেন। তারা জাতীয় প্রতীকসমূহের গুরুত্ব এবং রাশিয়ান ত্রিবর্ণ পতাকার সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসেবে তাৎপর্যের কথা তুলে ধরেন।
সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় অংশ নেয় খ্যাতনামা বাংলাদেশি দলগুলো। শিক্ষার্থী দল ‘আকাশ’কোং’ পরিবেশন করে রুশ সঙ্গীত, আর জনপ্রিয় রক ব্যান্ড ‘সোনার বাংলা সার্কাস’ গেয়ে শোনায় রুশ গানসহ নিজেদের মৌলিক বাংলা সংগীত।
সন্ধ্যার অন্যতম আকর্ষণ ছিল ৩১ মিটার দীর্ঘ রাশিয়ান পতাকা, যা দর্শকসারির মধ্য দিয়ে গাম্ভীর্যের সঙ্গে অগ্রসর হয়। এ সময় পুরো মুক্তমঞ্চ জুড়ে সৃষ্টি হয় আবেগঘন পরিবেশ। অতিথিরা রাশিয়ার জাতীয় প্রতীকের সঙ্গে ছবি তোলেন এবং স্মারক উপহার গ্রহণ করেন।
বাংলাদেশে রাশিয়ান দূতাবাসের মিনিস্টার কাউন্সেলর একাতেরিনা সেমেনোভা বলেন, “এই কনসার্ট কেবল রাশিয়ান জাতীয় পতাকা উদযাপন নয়, বরং আমাদের দুই দেশের সাংস্কৃতিক বিনিময়ের এক সেতুবন্ধন।”
কূটনৈতিক মহল, সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষার্থীসহ প্রায় ৮ হাজার দর্শক অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন। তাদের উপস্থিতি ও সক্রিয় অংশগ্রহণ দুই দেশের সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করেছে বলে আয়োজকরা জানান।