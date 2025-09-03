বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:৫২ অপরাহ্ন
ঢাকা কেরাণীগঞ্জে এলাকা হতে ০২ টি বিদেশী পিস্তল, গুলি ও মাদকসহ গ্রেফতার-১ করেছে র‌্যাব-১০

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
বুধবার, ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, ৮:৫৫ অপরাহ্ন

১। “বাংলাদেশ আমার অহংকার” এই স্লোগান নিয়ে র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব) প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই দেশের অপরাধ দমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, হত্যা, ছিনতাই, অপহরণ ও প্রতারণাসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেফতার করে র‌্যাব সাধারণ জনগণের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। একই সঙ্গে বিপুল পরিমাণ অবৈধ অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করে র‌্যাব দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় প্রশংসনীয় অবদান রেখেছে। এছাড়াও, সময়োপযোগী অভিযান চালিয়ে চাঞ্চল্যকর অপরাধে জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার ও আইনের আওতায় এনে সংস্থাটি ব্যাপক সুনাম অর্জন করেছে।

২। অবৈধ অস্ত্র, সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ও মাদক নির্মূলে র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব)-১০ নিয়মিত বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় র‌্যাব-১০ এর একটি আভিযানিক দল অদ্য ০৩/০৯/২০২৫ তারিখ রাত অনুমান ০১.০০ ঘটিকার সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারে যে, ঢাকা জেলার কেরাণীগঞ্জ মডেল থানাধীন নেকরোজবাগ এলাকায় দশগ্রাম কবরস্থানের বামের গলিতে কয়েকজন ব্যক্তি অবৈধ মাদক এবং আগ্নেয়াস্ত্রসহ অবস্থান করছে। প্রাপ্ত গোপন তথ্য যাচাই ও নিশ্চিত হওয়ার পর, র‌্যাব-১০ দ্রুত সংশ্লিষ্ট এলাকায় গোয়েন্দা নজরদারি জোরদার করে। গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট অভিযান পরিচালনার লক্ষ্যে ঢাকা জেলার কেরাণীগঞ্জ মডেল থানাধীন নেকরোজবাগ দশগ্রাম কবরস্থানের বামের গলিতে মো: সাহিদ (৪৬) এর তিন তলা ভবনের নিচে পৌছালে র‌্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে উক্ত স্থান হতে একজন ব্যক্তি পালানোর চেষ্টাকালে মো: সাহিদ নামে একজনকে গ্রেফতার করে। পালানোর কারন জানতে চাওয়ায় তার কাছে আগ্নেয়াস্ত্র আছে বলে স্বীকার করে। আসামি মো: সাহিদের তথ্য মতে তিন তলা ভবনের নিচ তলায় পুরাতন মুরগীর খামারে রক্ষিত ০২টি ম্যাগজিনসহ ০২টি বিদেশী পিস্তল ০৩ রাউন্ড গুলি এবং খামারের অপর কোনায় রক্ষিত ০১ লোহার চাইনিজ কুড়াল, ০১টি নোজ প্লাস, ০১ টি সুইচ গিয়ার চাকু, একটি পলিথিনে রক্ষিত ০১টি নীল রংয়ের জীপার প্যাকেটে রক্ষিত ১৭৫ পিস ইয়াবা ও সাদা কাগজে মোড়ানো ৯৫ গ্রাম গাঁজা এবং তাহার হাতে থাকা ০৪ টি মোবাইল উদ্ধার করে। পরবর্তীতে আটককৃতের পরিচয় মো: সাহিদ (৪৬), পিতা- মৃত মোহাম্মদ সাদেক, সাং- নেকরোজবাগ, থানা- কেরাণীগঞ্জ মডেল, জেলা- ঢাকা বলে নিশ্চিত হওয়া যায়।

৩। অবৈধ অস্ত্র, সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ও মাদক নির্মূলে র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব)-১০ নিয়মিত বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় র‌্যাব-১০ এর একটি আভিযানিক দল গতকাল ০২/০৯/২০২৫ তারিখ সন্ধ্যা অনুমান ১৮.৩০ ঘটিকার সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারে যে, চাঁদাপুর জেলার কচুয়া থানাধীন মাঝিগাছা এলাকায় পরিত্যাক্ত টিনের ঘরের বেড়ার পাশে পলিথিনে মোড়ানো মাটিতে পোতা অবস্থায় ০১ বিদেশী তড়াশ পিস্তল, ০২টি ম্যাগজিন এবং ০৮ রাউন্ড গুলি র‌্যাব-১০ কর্তৃক উদ্ধার করা হয়। গুলির পিছনের অংশে বিপি-১৭ লেখা থাকায় প্রাথমিক ভাবে উদ্ধারকৃত উক্ত অস্ত্র এবং গুলি পুলিশে লুট হওয়া অস্ত্র।

৪। গত ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ দুপুর আনুমানিক ১৩.৩০ ঘটিকায়* গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র‌্যাব-১০ এর একটি চৌকস আভিযানিক দল *নারায়নগঞ্জ জেলার ফতুল্লা থানাধীন নিচিন্তাপুর শরিফবাগ এলাকার একটি সিমেন্টের দোকানে অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে একজনকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির নাম সাধন সরকার @ সাইফুল ইসলাম (৩০), পিতা- মধু কর্মকার, সাং- পান গাঁও বটতলা, থানা- দক্ষিন কেরানীগঞ্জ, জেলা- ঢাকা বলে জানা যায়। পরবর্তীতে ধৃত সাধন সরকার @ সাইফুল ইসলাম এর দেখানো মতে মেসার্স মলি ট্রেডার্স নামক সিমেন্টের দোকানের ভিতর পরিত্যক্ত দরজার নিচ থেকে একটি বিদেশী পিস্তল, একটি ম্যাগজিন এবং তিন রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়। গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে দক্ষিন কেরাণীগঞ্জ থানায় একাধিক মাদক মামলা আছে।

৫। এছাড়াও গত ৩১/০৮/২০২৫ তারিখে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ঢাকার যাত্রাবাড়ী থানাধীন বিবির বাগিচা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে। বিকাল ১৫:১৫ ঘটিকায় ফ্যান্টাসি টাওয়ারের একটি ফ্ল্যাটে অভিযান চালিয়ে ৪টি অবিস্ফোরিত গ্রেনেড উদ্ধার করা হয় এবং একজন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত আসামীর নাম ফয়সাল খান (৩০), পিতা- মোঃ ফারুক খান, স্থায়ী সাং- রাজারচর, কাচারিকান্দি, থানা- শিবচর, জেলা- মাদারীপুর, এ/পি- ফ্যান্টাসী টাওয়ার, ঝিলপাড়, বিবিরবাগিচা, থানা- যাত্রাবাড়ী, ডিএমপি, ঢাকা বলে জানা যায়। অভিযানের সময় তার বাসার বাথরুম সংলগ্ন শয়নকক্ষ থেকে ধাতব লিভার, সেফটি পিন ও রিং যুক্ত কালো রঙের ৫ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ও ৯ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট আনুমানিক ৩১০ গ্রাম ওজনের গ্রেনেড সদৃশ চারটি বোমা জাতীয় বস্তু উদ্ধার করা হয়। গ্রেফতারকৃত আসামির তথ্য মতে গত ০১/০৯/২০২৫ তারিখে ডিএমপি ঢাকার ডেমরা থানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে পরিত্যাক্ত অবস্থায় আরও ০৪টি অবিষ্ফোরিত গ্রেনেড উদ্ধার করেছে র‌্যাব-১০।

৬। এছাড়াও গত ৩১/০৮/২০২৫ তারিখ ভোর আনুমান ০৪.৩০ ঘটিকায় র‌্যাব-১০ এর একটি আভিযানিক দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ মডেল থানাধীন গদাবাগ এলাকায় একটি বাড়িতে অভিযান পরিচালনা করে আনুমানিক ৩৩,০০,০০০/- (তেত্রিশ লক্ষ) টাকা মূল্যমানের ১১০ কেজি গাঁজাসহ ০১ জন মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত মাদক ব্যবসায়ীর নাম মোঃ ইউনুস (৩৩), পিতা- একুব আলী হাওলাদার, সাং- বাদল পাড়া, চরামদ্দি, থানা- বাকেরগঞ্জ, জেলা- বরিশাল, এ/পি সাং- বাপ্পি হাজীর বাড়ী, আড্ডা রেষ্টুরেন্ট গলি, গদাবাগ, থানা- কেরানীগঞ্জ মডেল, জেলা- ঢাকা বলে জানা যায়।

৭। এই অভিযান ছিল র‌্যাব-১০ এর নিরবচ্ছিন্ন গোয়েন্দা তৎপরতা, দ্রুত প্রতিক্রিয়া ও পেশাদারিত্বের একটি উদাহরণ। লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধারের পাশাপাশি অবৈধ অস্ত্রের উৎস ও ব্যবহারকারীদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনতে র‌্যাবের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। যদি কোথাও অবৈধ অস্ত্র, মাদক বা অপরাধমূলক কর্মকান্ড সম্পর্কে কোনো তথ্য জানা থাকে, তবে তা র‌্যাবকে জানিয়ে সহযোগিতা করুন। আপনার একটি তথ্য হতে পারে একটি পরিবার বা একটি জীবনের জন্য রক্ষাকবচ।

৮। গ্রেফতারকৃত আসামির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।


