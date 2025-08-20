ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটে ৫ টাকা ভাড়া বৃদ্ধি, বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিবাদ

ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটে ভাড়া ৫০ টাকা থেকে ৫ টাকা বাড়িয়ে ৫৫ টাকা করা হয়েছে।এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন।২০২৪ এর আগস্টে শেখ হাসিনা পালানোর পর আন্দোলনের মুখে ওই বছরের ১৬ নভেম্বর ৫৫ থেকে ৫ টাকা কমিয়ে ৫০ টাকা করা হয়েছিল। নয় মাস ঘুরতেই বুধবার ২০ আগস্ট বিকেলে নারায়ণগঞ্জ জেলা যাত্রী ও পণ্য পরিবহন কমিটির সভায় ভাড়া ৫৫ টাকা করা হয়েছে। সেই সাথে সপ্তাহের ৭ দিন শিক্ষার্থীদের জন্য হাফ ভাড়া নেয়া হবে।
জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসন ও বিআরটিএ’র উদ্যোগে সভায় সভাপতিত্ব করেন নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞা। সভায় উপস্থিত সকলেই সরকারি প্রজ্ঞাপন এবং ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটের হিসাব আলোচনা পর্যালোচনা করেন। সরকারি প্রজ্ঞাপন এবং ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটের হিসাব অনুযায়ী ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটে ভাড়া আসে প্রায় ৬০ টাকার কাছাকাছি। এক পর্যায়ে সকলেই সভার সভাপতি জেলা প্রশাসকের উপড় ভাড়া নির্ধারণের দায়িত্ব দেন।
জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞা বলেন, আমাকে আইনের মধ্যে থাকতে হবে। আইনের বাইরে গিয়ে আমি কিছু করতে পারবো না। আইন অনুযায়ী সকলেই নায্য অধিকার পাওয়ার দাবী রাখে। সে অনুযায়ী সকলের বিষয়টি বিবেচনা করে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটে ভাড়া ৫০ টাকা থেকে ৫৫ টাকা করা হয়েছে। পাশাপাশি সপ্তাহের ৭ দিনই শিক্ষার্থীদের জন্য হাফ ভাড়া নিতে হবে।
তিনি আরও বলেন, পরিবহন মালিক-শ্রমিকদের নিয়ম মেনে চলতে হবে। যিনি নিয়মের ব্যতয় ঘটাবেন তাকে আইনের আওতায় আনা হবে। সভায় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নিলুফা ইয়াসমিন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তারেক আল মেহেদী, নারায়ণগঞ্জ মহানগর বিএনপির আহবায়ক অ্যাডভোকেট সাখাওয়াত হোসেন খান, সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট আবু আল ইউসুফ খান টিপু, জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য মাওলানা মাঈনুদ্দিন আহমেদ, যাত্রী অধিকার সংরক্ষণ ফোরামের আহবায়ক রফিউর রাব্বী, মহানগর ইসলামী আন্দোলনের সভাপতি মুফতি মাসুম বিল্লাহ, মহানগর খেলাফত মজলিসের সাধারণ সম্পাদক ইলিয়াস আহমেদ, জেলা বাস মালিক সমিতির সভাপতি রওশন সরদার ও জেলা ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি ফারহানা মুনা সহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।