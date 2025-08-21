ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজন নিহত, আহত এক

ঢাকা–মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের শ্রীনগর উপজেলার ষোলঘর যাত্রী ছাউনির সামনে প্রাইভেটকার উল্টে তিনজন নিহত ও একজন আহত হয়েছেন।
বৃহস্পতিবার(২১ আগষ্ট) সকাল ৬টার দিকে প্রাইভেটকারটি সড়ক দ্বীপের রেলিংয়ে ধাক্কা খেয়ে উল্টে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই দু’জনের মৃত্যু হয় এবং পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও একজন মারা যান।
শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন অফিসার দেওয়ান আজাদ হোসেন জানান, প্রাইভেটকারটি মাওয়ার দিক থেকে ঢাকার দিকে যাচ্ছিলো। পথিমধ্যে অতিরিক্ত গতির কারণে ষোলঘর এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়ক বিভাজনের সাথে ধাক্কা লেগে মহাসড়কে উলটে যায়। এতে প্রাইভেটকারে থাকা দুইজন ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। আহত হয় আরও দুইজন। তাদের উদ্ধার করে শ্রীনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পথে আরও একজনের মৃত্যু হয়। অপর আহতকে শ্রীনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে বলে জানান তিনি।
তিনি আরও জানান, নিহতদের পরিচয় এখনো নিশ্চিত করা যায়নি।